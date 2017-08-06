聯合國無異議通過 對北韓祭出極嚴厲制裁

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）聯合國安全理事會5日無異議通過決議，對北韓兩度發射洲際彈道飛彈發出嚴厲經濟制裁。

BBC報導，美國駐聯合國大使妮基·哈利（Nikki Haley）在安理會指出，這是對北韓祭出的歷來最大經濟制裁，「提升到一個全新的層次」。

報道指出，新制裁決議鎖定北韓主要收入來源的煤、鐵、鐵礦砂及海產出口等，祭出全面禁止出口措施。

哈利接著表示：「北韓不負責任且魯莽的行為將讓這個政權付出慘痛的代價」。

美國總統川普隨後也發佈推文讚揚安理會通過新制裁。他說：「聯合國安理會剛以15-0通過制裁北韓。中國和俄國和我們站在同一邊。這將會造成非常大的金融衝擊！」

The United Nations Security Council just voted 15-0 to sanction North Korea. China and Russia voted with us. Very big financial impact! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年8月5日

日本首相安倍晉三也說，國際社會已明確表達立場。

北韓於上月28日成功試射1枚改良過的火星-14型洲際彈道飛彈。北韓隔日表示，此舉是對美國提出「嚴厲警告」。這是平壤第2度試射洲際彈道飛彈。

報導分析，北韓此次洲際彈道飛彈較上次更先進、射程更遠，飛行距離接近1000公里，上升高度接近3700公里，遠高於7月4日約2800公里的高度。

報導指出，北韓動作顯示其攻擊北美大陸能力又往前邁進一步，且首度可觸及美西地區，讓美國與北韓緊張關係升高。

由美國提出的新決議草案，是在中國同意下起草，就北韓的核子和彈道飛彈計畫進行進一步的制裁，內容要求北韓以全面、可驗證、無法逆轉的態度，放棄所有核子武器和現行核子計畫，並停止所有彈道飛彈試射。

在此之前，自2006年北韓首度進行核試以來，聯合國安理會總共祭出6輪制裁。