夏天不要走　理想邀您體驗花蓮最夯旅遊行程

暑假過一半了，您還悶在家裡看著別人出去玩的照片乾瞪眼嗎？今年是世界級建築宗師高第誕生165周年，不僅在台北有《上帝的建築師：高第165周年大展》活動，身為最具高第建築之美的花蓮理想大地，為向一代宗師致敬現在只要憑高第展覽票根，就可免費搭乘理想大地輕艇，欣賞坐落兩岸的飯店高第建築，實地感受有如西班牙奎爾宮的曲線之美。

看完上帝的建築師的巧手，更要看看上帝的鬼斧神工：來花蓮理想大地渡假飯店不用煩惱交通，就能輕鬆抵達今年暑假觀山看海最熱門景點「豐濱天空步道」，在緊鄰著太平洋的峭壁透明步道上盡覽天海風光，手機怎麼拍都是絕美海景，絕對羨煞旁人。

即日起至8月底前，花蓮理想大地「Fun輕鬆理想假期」，小資族不用花大錢，也能欣賞西班牙高第建築與花東縱谷的山嵐美景，一泊一食的輕旅行模式，還加贈暑期限定Niño同樂園活動點數。想體驗波濤洶湧的天空步道，還可加購「山海一日遊」行程，從飯店出發，前往國外遊客強力推薦的私房景點「石梯坪風景區」，飽覽綿延山脈與海蝕景觀，再帶您去今年暑假才開放的「豐濱天空步道」，日據時代沿著峭壁修建的「海上古道」，原是聯絡東部14個部落的小徑，緣著斷崖絕壁的步道由於地勢危險，古早時代就連父母親帶著兒女攀爬，都無法彼此照料，因而暱稱「親不知子斷崖」，經過多年的加固、拓寬整建後，強化玻璃的透明步道設計，及環繞山壁的鬼斧神工，讓旅客在步道上就能背山面海欣賞太平洋的壯闊浩瀚，以及海天一色的美景，體驗腳底是海浪，眼前是懸崖的最美驚險景觀，一日遊全程含交通接送與簡易導覽服務，讓您輕鬆玩遍花蓮。

除了暑期特惠的Fun輕鬆理想假期和山海一日遊行程，即日起，官網更同步開放訂購9月至12月一泊一食的早鳥訂房，每房最低$4,499起，折扣下殺優惠45折，喜愛微風徐徐的秋冬旅行，現正訂房優惠最多，詳情請洽理想大地官網