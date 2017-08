黛安娜逝世20週年 英紀錄片曝光從未公開的錄音

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合外電報導)英國第四頻道公司(Channel Four)證實,它將於本週日(6日)晚間放映黛安娜王妃(Princess Diana)的紀錄片,包括從未曝光的談論自己婚姻的錄音檔,儘管此舉受到來自黛安娜親友的強烈抗議。

《CNN》報導,音檔中,黛安娜王妃率直談論著她教養孩子的方式、她與查爾斯王子的約會經驗以及查爾斯與情婦卡蜜拉的感情。

這段錄音原先是由黛安娜王妃的語音教師Peter Settelen所錄製,1992至1993年間Peter Settelen協助訓練黛安娜的公開演說技巧,並替她未來接受傳記作者以及英國廣播公司(BBC)錄影訪問做準備,因此兩人對話也觸及不少敏感話題。

第四頻道公司將這段音檔做為黛安娜王妃車禍逝世二十週年紀錄片《Diana: In Her Own Words》的旁白,預計於英國時間6日晚間在英國播映,片中包括從未曝光的錄音片段與影像,王妃在鏡頭前就成長經歷、皇室及婚姻生活等侃侃而談。

第四頻道公司在聲明中表示,「從錄音帶擷取的片段是以前從未在英國電視台上播放的,是很重要的歷史資料」,「我們很謹慎評估所有在紀錄片中使用的素材,儘管這段談話是私下錄製,但內容卻是公開的消息,提供了黛安娜王妃在公開演說技巧上的準備以及她陳述個人故事的獨特視角。」

第四頻道公司承認有與王妃的弟弟Earl Spencer聯繫過此事,但拒絕回應Spencer要求不公開錄音的消息。

王妃的友人Rosa Monckton向英國《衛報》表示,這段錄音不該公開,應該直接交給黛安娜的兒子哈利與威廉王子,「這不是屬於大眾的財產,違背了她和家族的隱私,我絕不認同廣播公司的做法。」

其實錄音檔的部份片段早在2004年就被美國國家廣播公司(NBC)公開,在那段錄音中,王妃表示自己從小就受到父母不和的婚姻影響,也透露自己和查爾斯的性生活並不美滿,並暗示自己早就知道查爾斯與卡蜜拉的婚外情。

黛安娜王妃曾說,「在我們結婚前,他每三週就會去見她(卡蜜拉)一次」,「我記得曾告訴過他,『為什麼這位女士一直出現在我們生活中』,而他回答,「我不想當唯一一個沒有情婦的威爾斯親王」。」

英國已逝黛安娜王妃於1981年與威爾斯親王查爾斯在聖保羅大教堂舉行世紀婚禮,並於婚後產下兩子,卻在1997年因車禍逝世,享年36歲,期間的皇室婚姻並不幸福,黛安娜更因此得到憂鬱症。