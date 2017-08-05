本週末台北河岸音樂祭  民謠、台語搖滾盛宴登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2017台北河岸音樂季」將於本週六(5日)、日(6日)在古亭婚紗公園及大稻埕碼頭連番開唱，現場除有市集、音樂外，還有許多抽獎與好禮等著民眾前往。

「2017台北河岸音樂季」是由台北市政府舉辦的活動，從6月17日至8月12日止，每個週末在大稻埕碼頭舉辦一系列結合河岸、市集與音樂的盛宴，最壓軸則是配合七夕情人節於26日舉辦的「大稻埕情人日」，讓台北市民享受夏夜的浪漫。

5日在古亭婚紗公園將有「金韻民謠風」，由「被遺忘的時光」詞曲創作人陳宏銘老師領軍，搭配小清新民謠歌手PiA吳蓓雅，為本來就充滿浪漫風的古亭婚紗公園再添戀愛氛圍。

當天在古亭婚紗公園還會加碼推出頗受好評的「時光漂流瓶」傳情活動，活動當天只要到服務台，就可領取信紙及漂流瓶各1份(限量100份，每人限領一份，領完為止)，書寫心意完畢後，將心意裝入瓶中，並填妥基本寄送資料，明(2018)年七夕前，觀傳局將會把這一份寶貴的心意寄至指定的地址及對象，傳遞那份心中獨一無二的話語。

此外，上周因尼莎颱風而取消的「台語新浪潮」活動，原場次演出人馬6日將於大稻埕碼頭演出，包括台客電力公司以及金曲獎最佳台語演唱人張羽偉將帶大家一起享受最趴的台語搖滾盛宴。

此外，「跟著河流去旅行-集章抽獎活動」持續進行中，大家不妨把握接下來的三場活動(8/5、8/6、8/12)，至活動現場服務台蓋章，只要完成三場的集章任務，就有機會搭麗星郵輪到沖繩來個三天兩夜的旅行。

其他獎項還包括：舞曲驚喜獎-藝人簽名經典烏克麗麗5把、河岸音樂獎-黑膠唱片機4台，並將於8月26日大稻埕情人日現場抽出幸運得獎者。

今年「台北河岸音樂季」，音樂聽不膩、美食吃不盡、美景看不厭、好禮獎不完，還有許多的周邊活動，請密切關注活動官網與台北旅遊網FB。