北市無人小巴五天測試成功  下階段不排除日間試跑

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市無人駕駛小巴EZ10在信義路公車專用道測試5天，今(5)天清晨結束測驗，副市長林欽榮率領市府團隊宣布試驗結果成功，將以在信義路進行日間測試，做為下一階段目標。

台北市政府與首家引進EZ10的法國業者喜門史塔雷克公司合作，從8月1日起至8月5日凌晨1時至4時，選在信義路公車專用道、復興南路到敦化南路段，進行為期5天的封閉道路測試，試驗今天邁入尾聲。

台北副市長林欽榮今天宣布試驗結果成功，現場也開放媒體上車體驗，從信義路與大安路口行駛至敦化南路，EZ10以每小時約10公里速度緩慢行駛。

林欽榮表示，未來台北市將繼續支持，不管是法規的突破，還是下一步向國家通訊傳播委員會(NCC)申請V2V防撞系統與V2I車對基礎設施系統的測試。

北市府資訊局主任秘書陳慧敏受訪則表示，測試結果滿順利，仍有些微狀況待改進，像地政局建置的GPS(全球定位系統)是美規，無人小巴系統則是歐規，後續會調整小巴車內系統。



陳慧敏還說，測驗時間過短，導致無人小巴建置地圖仍受些微影響，業者提及希望未來可在不同路段和時間測試，會和相關單位討論細節。



陳慧敏表示，無人小巴針對交通號誌目前先以攝影偵測紅綠燈號，後續希望結合無線系統，結合小巴和交通號誌系統。

北市府希望第二階段可以在信義路全線測試，不僅在夜間，也可在日間試跑，讓有人駕駛車與無人駕駛車混流。而南港科學園區、南港車站、中央研究院，都可能是下一步的實驗場域。

至於上述提到的測試地點，未來是否能開放一般民眾搭乘，北市府、喜門史塔雷克都僅保守表示，還要再和中央洽談，無法給出明確答覆。

自駕小巴EZ10全車有6台光學雷達(LiDAR)，提供雷射測距和防撞機制，實驗期間車速為20公里以下，遇障礙物自動停止；車上有6個座位，連同站位可同時容納12人；北市府地政局也建置衛星定位基準站，提供無人小巴24小時訊號。