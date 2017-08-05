台北市消防副大隊長妻跌落山谷  搶救不治

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市消防局第二大隊副大隊長洪文彬一家四口，昨(4)到台中大雪山鳶嘴、稍來步道登山，途中妻子不慎摔落山谷約80公尺深，因傷勢嚴重，經台中市消防局救難隊現場急救後仍宣告不治。

台中市消防局表示，昨天下午5時49分接獲報案，指大雪山林道31公里處有女子摔落山谷，證實墜谷女子為台北市消防局第二大隊副大隊長洪文彬的36歲妻子曾玨，中市消防局派遣義警消共48人投入救援。

洪文彬報案後，先安置好兩名子女在林道等待警消救援，隨後自己下到約80公尺深山谷陪伴傷重妻子。

消防局表示，晚間6時半派遣人車前往現場，支援的林務局鞍馬山工作站人員先抵達現場，並安置好2名小孩。

由於事發地點離醫院路程遙遠，局本部也啟動醫療機制，搜救人員於晚間10時39分以捲筒式擔架吊掛曾女上岸，曾女頭部外傷、意識模糊，四肢有擦挫傷，可能併有骨折，當時已無生命徵象，黃姓醫師現場急救後，仍宣告不治，現場氣氛感傷。

隨後救難人員與家屬將遺體搬運至大雪山林道30.5公里處登山口，送往東勢農民醫院處理後事。

《蘋果》找到洪文彬臉書，內容都是全家一起出遊國內外相片和文章，其中不乏攀登合歡群峰、能高越嶺道上奇萊南峰等國內知名山岳，看得出一家人愛好大自然也幸福融洽。