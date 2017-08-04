抽驗市售麵製品 2件不符合規定

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市政府衛生局今（4）日公布市售麵製品專案抽驗計畫結果，共計抽驗100件（包裝16件、散裝84件），品質檢驗結果均符合規定，16件完整包裝產品進行標示檢查，結果有2件不符合規定。

北市衛生局於6月執行市售麵製品專案抽驗計畫，抽驗地點包括市場、超市、早餐店、餐飲店等，此次共計查驗100件產品，包含9件水餃皮或餛飩皮、10件包子皮、10件蛋餅皮、10件饅頭、61件麵條類，檢驗項目包括防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、甜味劑、硼砂等項目，品質檢驗結果均符合規定。

但16件包裝食品之標示檢查，其中「台灣Q饅頭」及「有機三寶蕎麥麵線」產品營養標示不符規定，違反食品安全衛生管理法，可處分責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

北市衛生局表示，上述不符規定之產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源均為外縣市，已移請所轄縣市衛生局辦理。

北市衛生局呼籲民眾在選購麵食類製品時，除可向信用良好的廠商購買外，應多注意麵濕製品是否於低溫保存販售、如為包裝產品其標示是否完整。相關食品業者應重視產品製作過程、環境及人員衛生及自主管理情形，於批發、零售或供麵（店）攤使用時，皆應儘可能將產品冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採 「先進先出」 原則，以維持產品的品質。