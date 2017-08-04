如果Oreo變「健康」 你還會吃嗎？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美媒Quartz報導，生產Oreo餅乾的億滋國際公司(Mondelez International)正面臨前所未有的健康新挑戰，而這也是億滋國際執行長Irene Rosenfeld的困境。

最近，即將帶領億滋國際跨過這道難關的新任執行長出爐，是加拿大冷凍食品業McCain Foods的執行長Dirk Van de Put，他曾在全球消費者抗拒包裝食品不健康的浪潮中，成功帶動公司的冷凍炸物業績，因此雀屏中選。前任執行長Irene Rosenfeld將於今(2017)年11月交棒。

在今年二月的會議上，Rosenfeld曾形容現今食品產業的大環境是「我35年來所見過最反覆變化、最不確定的。」

Rosenfeld認為，這種無常的食品業景氣來自於消費者正以不可置信的快速步伐轉向健康食品，換句話說，食品製造商被迫生產出更健康、更少添加物、防腐劑或不自然成份的食物。

然而，修改食譜意味著味道改變，大大影響了食物的受歡迎程度與產品壽命，對專門販售甜點或零食如Oreo餅乾或巧克力的億滋國際公司來說，「改變」不是件容易的事。

當然，不只億滋國際，許多食品大廠也正努力轉變形象。雀巢(Nestlé)就很積極重新研發冷凍食品的食譜，將自己定位為健康食品企業；販售Häagen-Dazs、綠巨人等品牌的通用磨坊(General Mills)也移除旗下早餐麥片中的人工色素。

百事公司(PepsiCo)則是在無糖可樂的配方中，將人工甜味劑阿斯巴甜換成三氯蔗糖，前者曾引發致癌爭議而遭消費者抗議。