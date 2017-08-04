iPhone讓蘋果賺飽荷包  超越微軟與Alphabet總利潤

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）無庸置疑地，大家都知道iPhone是蘋果公司產品銷售的最佳利器，但確切來說， iPhone到底替蘋果賺進多少鈔票？

自2007年第一支iPhone在市面上販售後，至今蘋果已售出11億7千萬支iPhone手機，相當於在中國幾乎人手一支iPhone，或是在全球有網路的地區，每三人就有一支。

此外，蘋果公司在本(8)月1日第三季財報上表示，本季的iPhone銷售較去年同期成長了2%，iPhone的表現持續亮眼。

美媒Quartz報導，自iPhone於十年前第一次亮相後，蘋果就因這支手機賺進了與對手微軟(Microsoft)和Google母公司Alphabet加總相等的獲利，在手機的領域之外，蘋果長期與微軟競爭電腦世界的霸主，同時與Google在智慧型手機的作業系統上展開多年對戰。

微軟目前是全球最大的電腦作業系統與軟體服務公司，旗下Microsoft Windows更是微軟最暢銷的產品之一，但在接近2000年，全球趨勢從桌上型電腦轉至智慧型手機等行動載具時，微軟就已慢慢失去優勢，儘管微軟仍因Windows、遊戲機Xbox和其他硬體設施的銷售而維持正常營運。

同樣的，透過Google，Alphabet成為現今全球最大的數位廣告平台，旗下許多商品如gmail、Android作業系統、Google maps仍是全球數十億人在使用電腦時不可或缺的產品。

然而，上述兩家科技龍頭的商業盈利在與蘋果的iPhone版圖相較之下，便顯得黯淡許多，自2007年至今十年來，蘋果累積利潤已高達3,210億美元，而Alphabet和Microsoft的合計利潤僅3,207億美元。

2007年當時，蘋果每季營收不到10億美元，與Alphabet相等，但遠低於微軟的36億美元；顯見iPhone的出現大大轉變了蘋果的命運。

Quartz指出，儘管手機的設計並未有太大改變，手機的銷售還是維持穩定成長，許多人仍熱切期待今(2017)年九月即將推出的十週年iPhone紀念款。