同樣吃地中海飲食  社經地位高者較健康

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）為更加了解地中海飲食和心血管疾病的關聯，最近義大利科學團隊發佈了一份「Moli-Sani計畫」的研究結果，發現即便同樣遵守地中海飲食習慣，收入與教育水準仍大大影響民眾的健康狀況。

美媒Quartz報導，這份根據近19,000位義大利南部約35歲左右居民的心血管健康所做的追蹤結果，發現若依循以蔬果為主的地中海飲食習慣，研究對象的心血管疾病危險率平均下降15%。

但仔細檢視數據後，研究人員發現並不是所有人的心血管健康狀況都是如此，只有家庭較富裕或教育水平較高者才享利益。

研究發現，擁有高等教育學歷的人在遵照地中海飲食方式後，患有心血管疾病的風險下降了57%；而年收入逾4萬歐元(約台幣140萬元)的人更下降了61%。反觀那些社經地位較低的居民，患有心血管疾病的風險並不會隨著飲食習慣而改善。

研究者之一、流行病學家Marialaura Bonaccio表示，「只是遵照地中海飲食並不足夠」，「其他因素如食物的量和頻率都會影響未來的健康狀況。」

一般而言，地中海飲食包含以蔬果為主的主食，搭配少量海鮮、乳製品和肉類，並可依照個人狀況做許多調整。

在參與研究的民眾之中，教育程度較高的民眾，會吃較多種類的蔬果以及全穀食品和有機蔬菜，而每日也會攝取高比例的單元不飽和脂肪，這些脂肪在橄欖油、鈣質、維他命D和纖維都能取得。

相較於低收入民眾，高收入居民則攝取較多全穀麵包、水果、堅果、魚類與少量肉製品。

這份義大利研究或許無法精準回答為何飲食的有效性會與民眾收入和教育水準有關，但早前已有相關的美國研究認為，貧富之間本就存在營養不均等，雙方對於營養食物內含的成份以及為何要食用營養食品的認知存在很多落差。

研究人員Bonaccio解釋，「可以合理的推估，社經地位較高的民眾比較知道什麼是健康飲食，也較有金錢物質支撐健康的飲食習慣。」