富邦證券定期定額投資ETF 免抽即送紅利金和好禮

富邦證券於年初開辦定期定額買ETF業務，這半年客戶熱烈參與扣款，熱度持續看漲，截至七月下旬扣款人數已逼近上萬人，累計扣款總金額高達兩億元。富邦證券表示，目前在富邦證券定期定額投資ETF的投資人中，有22%是長期未交易台股的客戶，顯示ETF投資型態多元化，再加上定期定額具有分散投資成本又能達到長期投資的複利增值效果，而且門檻低只要3000元就能投資，正是吸引客戶投資的主要原因。

由於近期富邦悍將下半季賽事熱燒，為回饋富邦證券球迷，富邦證券特別自8月1日起，舉辦「富邦悍你在e起」活動，連續三個月週週抽悍將球衣不手軟，只要成功扣款達六次，可再獲得momo紅利金200元，每月底更加碼抽悍將球員簽名球衣，想穿著球衣去悍將主場為球員們加油嗎?越早扣款機會越多!

「富邦悍你在e起」活動期間為2017年8月1日至2017年10月31日（活動資格追溯至7月1日），投資人只要透過富邦證券的富邦交易網站、富邦e01、富邦e點通行動APP等電子交易平台，線上簽署定期定額契約書後，即可立即約定定期定額買進，並於活動期間內扣款成功，即可參加球衣週週抽活動，每月更加碼抽出一件球員珍貴簽名球衣裱框版，共三件，還有限量五千份的momo紅利金200元免抽即送。富邦證券指出，投資定期定額ETF可自行選擇扣款日期及次數，再輔以停利不停扣的操作方式，就能有效將投入的成本平均分攤，只要連上網路，就能立即進行資產配置。

而最近廣受投資人喜愛的富邦「五富臨門定期定額組合套餐」以及富邦「美利人生投資組合」，讓投資人每月五千元輕鬆擁有多重優質標的，適合工作忙碌、沒時間分析財報的投資人，也是投資新鮮人不能錯過的入門首選，若有相關問題請至活動官方網站。