台指期貨開盤跌停？ 期交所：屬市場單一事件

有關昨(3)日上午臺股期貨及小型臺指期貨開盤一分鐘內出現跌停價ㄧ事，期交所檢視交易系統一切正常，係屬市場單一事件。

查臺指期貨開盤後受亞洲股市行情影響，因交易人對市場行情之預期，致使開盤價格10,420點逐步下跌至10,042點附近，指數出現較大跌幅，其後價格區間在10,100點至跌停價9,408點間來回震盪。

因交易資料量龐大，經進一步分析統計後，昨日開盤第1分鐘，臺指期貨第一波段(10,420點至10,042點)下跌378點，買賣戶數合計1,600餘戶，第二波段(10,100點至9,408點)下跌692點，買賣戶數合計1,600餘戶。在這1分鐘內，全市場統計交易帳戶買賣戶數合計約2千餘戶，累積交易量9千多口。經檢視現有事證，該1分鐘內的委託，係由於眾多交易人因對行情之不同預期，掛出的委託單成交後引發不同交易帳戶交易決策之委託執行，導致開盤後該時段價格出現較大幅度波動。

交易人因本次價格波動有賺有賠，初步洽結算會員瞭解，在這1分鐘內，交易人自行平倉以及結算會員依風控原則執行代為沖銷者，其平倉虧損部分，約14個交易帳戶，合計虧損金額約6百萬餘元。

鑑於臺灣期貨市場快速發展，交易人各類交易決策更形複雜，為防範程式錯誤下單及委託簿流動性瞬間失衡等事件發生，期交所已多次與期貨公會、期貨商開會討論，積極研議動態退單之價格穩定機制，將儘快推出。

動態退單機制是指交易人委託單之可能成交價格，與基準價格(如前一筆成交價或理論價格)差距達一定範圍時，將直接退回該筆委託單，以防範價格瞬間異常波動。此機制目的主要是防止錯誤交易、胖手指、程式錯誤等事件發生，且僅針對成交價格偏離之委託予以退單，不會影響其他交易人之交易。