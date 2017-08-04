近年國營事業招考頻傳舞弊 中油、台電皆遭殃

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今年7月15日台電雇員招考在高雄三信家商試場傳出考生涉嫌舞弊，其實國營事業招考傳出舞弊案不只第一次，承辦招考的台灣金融研訓院也決議暫緩繼續協助辦理。

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不只台電 中油也曾是受害者

中油表示，105年度僱員甄試考生疑涉舞弊案，歷經半年多調查，陸續證實有考生與舞弊集團掛勾，涉嫌以120萬元至180萬元不等價格，透過電子設備或偽造證件以槍手代考方式舞弊。

中油針對部分已錄取僱員進行複試，發現有16人測驗結果和當初考試成績差距頗大，隨即在今年3月21日與其終止勞動契約。

中油表示，由於僱員實習期滿將分發至現場操作機械設備，其能力與實習情形均攸關廠區工安，甄試時有僱員的總分達96.75分，以相同題目重測時卻只有26.25分，中油相關單位當面測試時，甚至連基本的題目都答不出來，雖然他們否認舞弊，但已不符公司進用標準與用人需求。

半年多來，經中油調查，有1名新進僱員坦承偽造證件找槍手代考，在調查後自行離職，代考的槍手為公司員工，記2大過免職，連帶又查出3名已在公司任職的僱員，坦承與舞弊集團掛勾，或採電子舞弊、或偽造證件找槍手代考，舞弊集團分別索價120萬元及180萬元不等，這3人已被公司解職。

經過此次舞弊事件後，中油決定未來另委託公正單位辦理。為進一步防止弊端，未來僱員考試一律規定准考證必須使用近2個月的照片，命題改採填空題或問答題型，並研議考試請電信單位協助屏障手機訊號，所有考生入場時，以金屬探測偵測設備偵測，查核考生身上是否攜帶相關電子違禁品，以杜絕舞弊歪風，錄取後實習期間，也會加強考核淘汰不適用人力，以網羅更優秀人才。

研訓院決議暫緩對國營事業提供考試服務

其實近年爆出多起國營事業雇員招考重大舞弊案，承辦國營企業招考的台灣金融研訓院遭外界質疑，副院長黃崇哲強調，為了自清並對努力應試的考生負責，擬對舞弊者提訟，也將暫停承辦國營事業招考。



台灣金融研訓院從民國88年開始承辦金融證照測驗，後陸續辦理金融機構新進人員甄選、代辦中華郵政徵才及其他國營事業招考；不過，近年來考生作弊傳言甚囂塵上，有些查無實據，有些則在抓到嫌疑犯後不了了之。

主要原因在於，目前考試法只規範國家考試，即使國營事業徵才考試作弊被抓到，明年繼續報考也不能拒絕，作弊者的成本很低；且隨著就業情況愈來愈嚴峻，國營事業這種相對穩定且終身的僱用機會，民眾爭取的意願或競爭會愈來愈激烈。



黃崇哲強調，作弊者害研訓院被誤會，好像主辦的考試都作弊橫行，這真的對研訓院太不公平，「誰能夠保證考試都沒有人作弊，我們只能夠保證說我們最會抓作弊，可是我們卻無法保證，沒有人作弊。」



不過，國營事業雇員招考採線上報名，准考證上沒有照片，加上考場現場核對考生身分的證件之一健保卡「就算遺失，重申辦也很簡單」，槍手代考時有所聞，不僅網友議論紛紛，一位中油公司高層認為，「研訓院從源頭就沒有好好把關」。



黃崇哲解釋，「羊毛還是出在羊身上，防弊也要有成本概念」，他說，若考試收3000元報名費就可以保證不會有人作弊，從考生進入考場就有電子防弊門等多道防弊措施，然而，現實上報名費800元就有考生批評報名費貴，卻不知道連請電信警察都要付費。



「新聞效應下」研訓院董事會4月決議暫緩對國營事業提供考試服務，但之前已談定的台糖公司跟台灣自來水公司則依合約辦理。