富邦證券定期定額ETF 申請人數突破萬人

證交所於今年1月開放之定期定額買台股（或ETF）業務，富邦證券在推出短短半年期間，申請人數突破萬人，扣款金額高達2.1億元，締造亮眼佳績。富邦證券執行副總郭晃庭表示，在證交所開辦此業務時，富邦證券就具有雄心壯志，希望透過推廣台股定期定額業務，增加小資族參與資本市場的機會，每月只要3,000元就可以投資理財，因此特別推出股神巴菲特都說讚的ETF商品，讓投資人可以達到風險分散、穩健理財的目的，還能投資全球市場，為將來的富足人生站穩致勝的第一步。

近年來包括指數型共同基金及ETF的被動型指數投資策略在國際間蔚為風潮，其中以ETF種類發展齊全，已逐漸成為全球投資人在資金佈局上重要的投資及避險的工具。富邦證券表示，一般投資人對於研究資源相對有限，透過低成本的ETF可免去挑選個股的風險，直接參與自己看好的市場或產業，並善用定期定額執行紀律操作，在時間的複利效果下，將可共享經濟成長所帶來的合理資本回報。

富邦證券開辦ETF定期定額業務，首波推出富邦投信一系列ETF（排除槓桿與反向型ETF），並領先業界推出「五富臨門投資組合」ETF，讓投資人享有以同樣金額同時投資多重標的之優點，並可直接投資全世界的市場。郭晃庭表示，考量小資族具有資產配置的需求，因此領先業界為小資族量身設計五富臨門投資組合基金，讓投資人每個月以5,000元享有分散投資組合的優點，且同時投資全球最受注目的市場，而五富臨門投資組合基金的標的包括：富邦NASDAQ-100 、富邦日本、富邦上証、富邦台50 、富邦印度等，各佔20%，因推出後深獲好評，後續又推出以美國公債當作核心資產的「美麗人生投資組合」ETF。