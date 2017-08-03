富邦投信「我的退休GIFT」 用ETF存退休老本

根據富邦投信委託中華經濟研究院針對不同世代的退休理財現狀所進行的專案研究結果顯示，國人對未來的退休準備明顯不足、普遍存在不安全感。有鑑於此，富邦投信以「我的退休GIFT」為訴求，希望藉由ETF，完整提供投資人在不同階段的退休理財規劃。

富邦投信董事長胡德興表示，退休幾乎是每個人都會遇到的人生課題，隨著退休年齡到來的時間差異，包括政府政策的規劃、企業研擬的方案，乃至個人在財富上的安排，這筆退休基金的準備是一場長期的抗戰。想在退休後的20、30年的人生，有錢、有健康、有朋友，能安心養老，在不同的世代年齡，都應該提前預作準備。尤其人生有四分之一的歲月是在退休生活中度過，富邦投信推出「我的退休GIFT(Great Investment For Tomorrow)組合」，網羅富邦投信最優質的原股型ETF商品，根據投資人的退休規劃與投資預算，提供最佳的投資配置建議，同時也是退休最好的禮物(GIFT)。

2009年底全球ETF發行檔數也不過才1700多檔，但是到2017年，發行量已經超過6100檔、總規模突破4兆美元，明顯可見近年投資市場動盪不安，讓ETF發展三級跳的現象。ETF商品也深獲股神巴菲特及諾貝爾得獎大師的青睞，巴菲特曾多次公開推薦指數型基金，他認為一個被動管理的投資策略，在長線會比大多數要繳付高昂基金經理費用的投資者(個人或機構投資人)取得更好的成果。2013 年的諾貝爾經濟學獎得主之一的美國經濟學家法馬（Eugene Fama）也極為推崇ETF，他認為能夠和市場同步反映的ETF，可以讓人輕鬆投資，而且容易判斷高低點，取得比市場平均值更佳的績效，達成不看盤也能賺的「諾貝爾獎投資心法」。而國際主要退休基金也多已提高被動式投資的ETF部位至70%~90%，由此可見ETF是非常適合作為退休理財的工具。