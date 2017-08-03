「千萬好禮抽獎」活動大獲好評 刺激申辦量成長近兩成

歡慶父親節，為體恤全台辛苦的爸爸們，中華電信獻上最齊全且經濟實惠的好禮！現在申辦智慧型手機或平板，搭配指定方案，不僅享超划算購機價，還可參加獎額總值破千萬的抽獎活動，將送出多達近4,000個好禮，包括110台中華汽車e-moving電動自行車、22支iPhone 7 Plus、33支最夯4CA智慧型手機等，趁著父親節，幫爸爸入手新機，還可抽大獎，雙倍享受就是現在！該抽獎活動廣受好評，帶動指定方案申辦率，抽獎活動自7月17日推出後短短兩周，相關方案每日平均申辦量較7月上半月成長近兩成；精采Hami包7月申辦量較前一個月成長近10%；且4CA旗艦新機Samsung Galaxy S8/S8+、Sony XZ Premium及HTC U11累積銷售亦突破5萬台！此外，Hami Pass、Hami Video、Hami Wallet、FunPark Watch兒童智慧手錶等精選加值服務與優惠，幫助爸爸輕鬆搞定休閒娛樂、工作、理財與家庭，中華電信讓你送禮送到爸爸心坎裡！

「千萬好禮抽獎」活動公布首週得獎名單 申辦4CA旗艦新機再享獨家優惠

「千萬好禮抽獎」活動註1首週得獎名單已於本周一(7月31日)公布，共抽出338位幸運得主，首週送出的贈品包括:e-moving電動自行車、iPhone 7 Plus曜石黑、Sony XZ Premium、Samsung Galaxy S8+、HTC U11、MITSUBISHI除濕機、THOMSON掃地機器人等多項好禮。即日起申辦指定方案，即可參加抽獎活動，9月底前尚有9週機會可以抱回大獎，愈早申辦中獎機會愈高！

現在申辦Samsung Galaxy S8/S8+、Sony XZ Premium及HTC U11，搭配「大4G購機」方案註2，月付1,399元，即享行動上網吃到飽、最大網內免費講、全國最多CHT Wi-Fi熱點免費，還有網外及市話免費分鐘數，中華電信獨家機型Samsung Galaxy S8+晶墨黑只要13,990元起，現在獨家推出視覺饗宴組，申辦加送Sumsung 22型LED大螢幕(21.5”)兌換券乙張，買再送原廠藍牙自拍腳架組及外掛鏡頭組，還可抽Gear VR及Gear 360。若購買Sony XZ Premium可選中華電信獨家鏡粉色，月付1399元，購機價為10,990元起，中華電信獨家加碼送全聯禮券一千元，還有原廠配件好禮4選1；欲購買HTC U11的客戶，可享HTC 20周年感恩歡慶價，月付1,399元，HTC U11機型只要5,990元起，登錄即享原廠配件3折優惠，快帶爸爸來中華電信挑新機、試手氣！

Hami Pass精選百款優質App 每月再送2GB行動上網量及百元通信費

針對喜愛透過App來享受休閒娛樂的爸爸，即日起至106年12月31日止，申辦「Hami Pass金頭家」方案註3，月付100元，即享精選上百款App，包括CATCHPLAY強檔電影、台灣好直播電視、Kono個人電子雜誌、MUX音樂任你用，以租代買輕鬆享受，年約期間再加贈每月2GB 4G行動上網量及100元國內通信費！

Hami Video 限時下殺優惠 月付各99元 電視、影劇盡情看

8月15日前登入Hami Video ，選擇訂閱Hami Video-電視或Hami Video-影劇，限時特價各館只要99元註4，Hami Video-電視提供最豐富的即時電視頻道，包括即時新聞、財經、戲劇、綜藝及運動等豐富內容，超過60個頻道可以自由選擇；而Hami Video-影劇擁有電影、戲劇、動漫三大內容超過2萬小時，提供跨平台、多終端的影視服務，每週上架影片持續累積片量，任你看到飽，父親節陪老爸一起看電影、追運動賽事最溫馨！