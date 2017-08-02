傳統農業轉型升級 打造特色農業和觀光

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）夏日吃筍最消暑，清甜涼筍盡在新北市！五股區成泰里「旗竿湖社區」出產「御竹筍」遠近馳名，3千坪筍園坐落御史坑，每年產量逾2萬斤，好品質獲國宴、米其林餐廳青睞作為料理食材。

成泰里長潘明宏為推廣地方農作，鼓勵農民參與農委會農村再生計畫，社區陸續成立「旗竿湖農場」、「綠竹社區產業合作社」銷售平台，提供農民智慧化的產銷服務及把關品質，提高農產品的價值。

五股區公所表示，「旗竿湖社區」位於觀音山國家公園，面積逾2萬坪。御竹筍生長在坑谷地形、日照充足的沙質土壤上，造就竹筍細緻多汁、甜度高，廣獲市場好評。「旗竿湖農場」不僅打造農夫市集販售新鮮蔬果，確保農民的心血不被中盤商剝削，也建立嚴格的安檢機制，替消費者的健康把關，避免買到魚目混珠的劣質品。

潘明宏說，農民辛苦種植的竹筍，不必拿到市場喊價、忍受中盤商剝削，即可將現採的竹筍直送農場，以第一手價格販售，並貼心提供料理服務，遊客可現場品嘗新鮮筍滋味。另外，針對賣相不佳、較無經濟效益的下筍也不浪費，合作社以高價向農民收購，研發休閒食品及筍乾真空包增加收益，並將部分營收回饋社區。

潘明宏說，藉由農產品推廣及文化傳承，也間接帶動社區的經濟發展。目前筍農超過百位，以青壯年佔多數，年齡介於30至50歲，常為農業帶來創新思維。

「旗竿湖社區」也肩負文化傳承的使命，定期辦理生態導覽活動，每年4月及9月分別是「螢火蟲季」及「獨角仙季」，志工免費提供導覽服務，7月「竹筍季」更安排遊客採竹筍、嘗筍香，成為親子假日親近大自然的首選，也是學校戶外教學的熱門景點。