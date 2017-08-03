義美食品輻射檢驗研究室 原料把關再升級

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 義美食品公司於本(8)月1日正式啟用台灣首座「食品輻射檢驗研究所」，自法國進口兩部輻射檢測設備已開始加入檢測工作。

義美食品公司一向提倡及落實自主管理，早已在桃園南崁觀光工廠成立「義美認證實驗室」。看到近年來，消費者對輻射食品的擔憂，為了應對全球關注之所謂「食品輻射憂鬱」於是成立「食品輻射檢驗研究室」。

根據中央社報導，國內主要從事食品輻射檢測的機構，是委託原能會旗下核能研究所及其輻射偵測中心的實驗室負責。其他包括清大原子科學技術發展中心放射性核種分析實驗室及2間台電放射試驗室，共計5間實驗室通過全國認證基金會(TAF)的游離輻射領域認證。

義美總經理高志明表示，只要有人類存在的一天，輻射與戴奧辛這兩個物質就永遠困擾著人類。因為，輻射除了環境背景值外，還有人工核種問題，而近代因環境污染，戴奧辛、多氯聯苯在水中、土壤中幾乎都可以找到，只是量多少的問題。

義美除了有食品輻射檢驗研究室外，也預計在2017年年底將設置戴奧辛/多氯聯苯超微量毒性物質研究室，戴奧辛超微量毒性物質研究室加入檢測行列。

高志明認為，輻射與戴奧辛這2個問題會永遠存在，因此設置輻射檢測與戴奧辛檢測兩個研究室，就是為了保障義美使用上游食材的安全。

義食食品安全研究所實驗室主任張士強表示，這兩套輻射設備由核能大國法國進口，並派出2位員工赴法國受訓；這兩套設備均可檢測極微量的人工核種，分別具備40%、50%的轉換效率，對檢測物質的定性篩檢分別只要500秒、350秒，相較官方設備約需1,000秒的時間，相對有效率的多。有鑑於日本311事件後，國人對日本進口食品是否輻射超標，疑慮提高，食品輻射研究室的運作將加強對所使用的各種上游食材，進行輻射安全檢測。

根據原能會所訂的食品輻射檢測流程，第一階段是定性篩檢程序，約需1,000秒時間，以飲料及包裝水為例，輻射量必須在每公斤在5貝克以下；一旦發現有碘131、銫134或銫137等法定管制核種時，即進入第二階段的定量分析，這時約需6,000秒時間。