夢想保護地球？NASA 正式招聘「地球保衛者」

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）你有英雄夢嗎？想保護地球嗎？實現夢想的時候到了！NASA（美國太空總署）最近正在招聘星球保護官( Planetary Protection Officer)，而且年薪介於124406-187000美元。

其實很多航太機構都有這個職位，但通常都只是由其他正職人員兼任或是兼職，目前只有NASA 和 ESA（歐洲航天局）兩個機構有提供全職的 Planetary Protection Officer職位，而目前亦總共只有兩位全職的 Planetary Protection Officer，其中在 NASA 的更加是一位名叫Catharine Conley女性。

星球守護官的職位於1967年美國簽署「外層空間條約」之後創立，職位的約聘年限是三年，不過依據表現有可能延長至五年，Catharine透漏，該條約中有一條規定，任何太空探索都必須將污染外星的幾率降至萬分之一以下，不過她認為，「這只是最低限度的要求而已。」

這個職位的條件包括擁有美國公民資格，並具有至少一年的政府高級公務員的工作經驗，以及物理科學、工程或數學方面的學位，雖然是公開招聘，但 Catharine建議，申請人必須符全部資格，因為探索太空的代價是非常昂貴， NASA 是不會浪費時間在不適合的人身上。