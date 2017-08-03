研究：睡眠時間長短與腰間肉多寡息息相關

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國最新研究顯示，睡眠時間不夠的人，腰圍會變粗，甚至比高熱量、高糖飲食者更容易發胖。

根據過往的研究結果，大多將睡眠品質、不健康的飲食習慣與發胖率連一起，但該篇新研究卻指出真是和肥胖有關的是夜晚睡眠時間。普遍來說，成年人每晚最佳睡眠時間為7到9小時，若睡眠時間過少，即便不吃高熱量或高糖類的食物，仍然會提高肥胖率，也易有腰間肥肉的問題。

該研究數據來自於1615位英國成年人，分別記錄下他們的睡眠模式、飲食習慣、血壓、體重、膽固醇、血糖和甲狀腺機能，並抽取血液樣本送驗。研究人員希望藉此了解睡眠時間的長短是否會影響健康狀況。

結果顯示，每晚睡5.9小時左右的人，腰圍平均37.4英吋、BMI值為28.6，而睡8.4小時左右的人，腰圍平均35.8英吋、BMI值為27.1；而排除年齡、性別、種族、社經地位和吸菸習慣後，每晚多睡一小時，腰圍再減少0.3英吋。

同時，睡眠時間長短也和體內好的膽固醇值（HDL）有關：睡得越少，體內好的膽固醇越少；許多研究指出，好的膽固醇高低會影響人體心血管疾病的風險，尤其是年輕人。

不過也有專家提出質疑，認為沒有足夠的研究數據去證明睡眠品質或飲食習慣與發胖率無關，尤其是研究人員只針對參與者某一段時間的飲食和睡眠去做分析，結果不夠客觀。另外，如果睡得不夠真的會提高發胖率，他們推斷是因為人體在睡眠時會自動代謝消耗熱量，但睡得不夠自然會影響代謝力，進而導致發胖。

專家建議每個人應該要建立良好的睡眠模式和規律的作息，如果每天早上能自然醒來而不需要鬧鐘的話，代表睡眠品質和時間才是最足夠的。