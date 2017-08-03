美情報：擁有上網權限北韓幹部愛上臉書及IG

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）在消息全面被封鎖的北韓，其高級菁英分子是區域內最主要的網路使用者，而且他們能與「世界接軌」，上網不會被封鎖，但他們使用網路的習慣和全球其他地區的網友並沒太大分別，他們也會上臉書、 Instagram等社交媒體，甚至是看A片。

美國情報公司「Recorded Future」監測北韓的網路使用狀況後發現，北韓少數精英份子擁有上網的權限，而他們的網路使用習慣和世界上其他地方的人並沒什麼太大的分別，他們每天第一件事就是收發E-mail、上社群媒體、閱讀中國的網路新聞報導、觀看網路上有趣的影片等等。

該情報公司在部落格表示，北韓封鎖精英及領導階級的網路使用已逐漸放寬，幾乎和一般世界的開放度相等。然而一般階級的民眾只能使用國家區域網路「光明網」，該網將國內公共機構網站相連接，但並無公開連接至國際網際網路。

Recorded Future指出：「數據顯示，北韓的領導力和統治精英逐漸融入現代的網路世界，並且可能意識到北韓對導彈測試、壓制人民等等對國際社會的影響。」

報告也發現，最受北韓經英階層歡迎的社交平台是Facebook，而且他們同樣的花大把的時間玩線上遊戲、看網路影片等等，網路遊戲戰車世界（World of Tanks）是他們最愛的遊戲之一。截至七月，全球最大的色情網站PornHub的Google Analytics（分析）數據顯示，在2016年和2017年期間，有數千名北韓用戶登陸該網站。

此外，Recorded Future的報告稱，北韓可能在印度，馬來西亞，尼泊爾和印度尼西亞等國家皆有網絡犯罪活動的痕跡。

5月份時，網路安全研究人員表示，他們有技術證據證明，北韓的駭客與席捲全球勒索軟件WannaCry有密切關係，並相信 WannaCry 是來自由北韓間諜機構資助的駭客組織。