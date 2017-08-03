亞洲粉粒體技術會議訪團 赴義美工廠參訪交流

（台灣英文新聞/ 李嘉 桃園報導）來台參與第七屆亞洲粉粒體技術會議（the 7th Asian Particle Technology Symposium）的專家學者們，今（3）日特地前往義美位於桃園南嵌的觀光工廠參觀，選擇在此作為研討會結束後的第一個行程。

粉粒體技術是相當重要的基礎工業技術，而且跟日常生活息息相關。從早餐的麵包、蛋餅的麵粉原料，到沖泡式的奶茶、咖啡包等，都可以見到粉體的存在。

亞洲粉粒體技術會議每三年舉辦一次，為亞太地區最大的粉粒體技術交流會，前六屆都在國外舉辦，此為第一次在台灣，由長庚大學主辦。會議特別邀請多位亞洲學界、商界的專家學者，共同促進粉粒體技術的精進。

訪團一行今天特地前往義美觀光工廠，參訪義美食品安全研究實驗室、西點麵包廠，及歷史文物展示館，也試吃了義美為許多速食龍頭業者代工生產的麵包，紛紛表示麵包彈性十足，相當美味。

長庚大學化工與材料工程學系系主任、也是此次粉粒體技術會議的大會主席—郭修伯教授私下表示，此次前來台灣參與會議的代表們，都是粉粒體技術的專家，其中包括來自日本、中國、韓國、印度等國的大學教授。

他說，他們此次來台，其中多位代表皆表示對台灣的麵類製作感到印象深刻，覺得許多當地麵食極富彈性、口感十足。

訪團於7月30日至8月3日參加完技術會議後，今天一早即驅車前往義美工廠參觀，並於明天結束為時5天的行程，離開台灣。