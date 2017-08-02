亞太旅行協會「智慧觀光研討會」 九月登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）亞太旅行協會（PATA）將於今年9／11～12兩日在台北國際會議中心舉辦「智慧永續觀光研討會」，邀請海內外觀光及科技業者、政府相關單位參與，希望透過跨產業的互動，探討智慧觀光，深入亞洲城市vs.歐洲城市旅遊、旅遊新科技應用等議題，思考未來，展望台灣及全球在未來科技及旅遊方面的發展，7／28已開始在官網接受報名預定，費用台幣1千元。



觀光產業向來是全球政府關注之指標性產業，臺灣具備豐富的自然環境及多元文化，觀光一直是臺灣的重點發展產業。近年來，多樣化的智慧科技應用於觀光，利用科技發展出觀光新趨勢，也同時間考量觀光的永續發展。本次亞太旅行協會中華台北分會將邀請國內外觀光及科技業者，利用不同產業的互動，探討智慧觀光，了解亞洲城市vs.歐洲城市旅遊，旅遊新科技應用，並思考未來，展望台灣及全球對未來科技及旅遊。

研討會舉辦宗旨在於希望為觀光及科技產業搭橋，透過物聯網（IoT）、資訊通信科技（ICT）、社群雲端行動（SoCoMo）等科技，帶動台灣觀光發展並創造永續性。今年以來亞太旅行協會中華台北分會加強在最新資訊議題的分享與切磋，7月即與Trip Advisor合作推出相關研討會。

「智慧永續觀光研討會」講題包括：「觀光城市+智慧科技」，由阿姆斯特丹智慧城市計畫團隊策略師Bram Sieben主講；「旅遊科技：產業案例」，由英國Bournemouth University觀光學系教授及eTourism研究室主持人Dimitrios Buhalis主講；「思考未來─台灣及全球對未來科技及旅遊展望」，由柏林工業大學永續規劃及城市設計研究所副教授鄧英志主講；「思考未來─台灣及全球對未來科技及旅遊展望」，由亞太旅行協會執行長Mario Hardy主持，並同時邀請各界菁英進行座談會。