微生物學家：別用飯店吹風機

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）不可否認，出門旅遊時帶上吹風機，是件惱人的事情，由其是當你的行李已經逼近超重，再多帶一隻吹風機著時有點令人困擾，所以多數人傾向使用飯店的吹風機，但下次可能要三思了。

根據美國媒體《ABC》的深入調查，多數的飯店在清潔方面存在很多問題， 雖然這個問題已經多次被討論，但到目前為止還沒有資料提出飯店吹風機究竟有多噁心。

與ABC合作進行酒店清潔實驗的微生物學家查克·格爾巴（Chuck Gerba）在九個不同的洛杉磯地區酒店中擦拭了物品，找出哪些是最髒的，他表示：「或許有旅客拿吹風機來做一些我不知道的吹風機可以做的事，陰為這些吹風機意外的充滿了細菌。」

調查顯示，吹風機或許比水槽和廁所還要髒，因為它們經常被房務人員忽略，因為吹風機並非像地板、馬桶、床單等每次都得清理的物品，因此可以幾天甚至幾年，而不會被消毒。

而且這種現象不只出現在低價汽車旅館， Gerba調查發現，價格從每晚98美元到500美元的飯店，吹風機皆是髒的令人吃驚。

除了吹風機之外，根據測試結果，每九個浴室水槽中就有六個含菌過高，Gerba接著說：「飯店房間最需要注意的是感冒、流感病毒或導致腹瀉的病毒，而且只要微量就足以讓房客被傳染。」

Gerba還指出，當涉及飯店衛生時，房客常常被外觀和價格混淆，他補充說，經常在廉價旅館中的一些物品，像是免洗杯或是袋裝冰塊等等，實際上都比高級旅館所提供的高級設備更加衛生。