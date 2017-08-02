歐元區景氣復甦動能強勁 全球經濟復甦帶動投資信心

今年以來，全球景氣持續復甦，在資金動能仍相對充沛下，美股強勢上漲帶動全球樂觀情緒，多國股市接連創歷史新高，市場資金明顯偏好風險性資產。然而，隨著近期美股因估值偏高疑慮使得上漲動能趨緩，歐元區在經濟動能漸增及通縮風險降低下，市場關注目光也逐轉向估值及基期皆相對低的歐洲股市。富邦證券表示，今年以來歐元區主要國家股市表現相當亮麗，截至7月上旬，德、法股市年初至今漲幅已將近10％，而義大利及西班牙股市上漲更是已逾15％，預期未來企業獲利展望樂觀且系統風險降低，因此投資人可留意泛歐洲股市相關ETF，而歐洲金融類股亦是中長期可留意的方向。

根據歐盟統計局公布的數據顯示，歐元區經濟仍持續復甦中，歐元區今年首季經濟成長季增率0.6%，年增率為1.9%，是2年來最快成長速度。近期歐元區PMI也反映此一樂觀前景，6 月份Markit綜合PMI終值為56.3持續保持擴張，其中，又以德國、法國增速較快，來到近6年來的高點。目前歐元區的失業率也已經下降到 2009 年以來的低點，勞動市場好轉也將持續支撐消費。

歐元區綜合PMI及GDP季增率(資料來源:IHS Markit；歐盟統計局)

盈餘評估機構（I/B/E/S）預估，2017年全球企業EPS年增率將達14.6%，其中，歐洲可望成長19.4%。根據歐元區企業今年第一季財報統計，歐洲首季企業獲利年增率來到23%，創下逾6年最佳紀錄，其中，有68%的公司獲利優於預期。FactSet截至6/30統計數據，預估歐元區第2季獲利年增率成長9.6%，將會高於美國S&P500企業的預估成長6.6%，顯示歐元區企業成長動能相對強勁。

歐洲企業盈餘前景改善，也反映在歐元區的銀行放款意願及融資需求逐漸好轉的現況上，5月份歐元區企業貸款增長率為2.4%，是2009年年中以來最大增幅，顯示在貨幣環境依舊寬鬆下，低息資金正逐漸流入實體經濟，有利於歐元區內需持續擴張。同時，在近期基本面持續轉佳下，6月份歐元區經濟信心指數已攀升至金融海嘯以來的相對高檔，市場對於下半年整體景氣樂抱持樂觀。

歐元區經濟信心指數來到10年高點(資料來源:歐盟執委會)

近期歐洲政治風險下降，也有利於提振市場信心。自中間派的馬克宏贏得法國大選及取得國會主導權以來，歐洲民粹主義勢力逐漸消退，而英國保守黨國會改選失利，更是重挫歐盟內部脫歐勢力的銳氣，使得歐元區政治趨於穩定，市場將更聚焦於歐元區經濟。富邦證券表示，近期德法關係逐漸深化，預期未來兩國在經濟、移民與國防等議題上的緊密合作將會提升歐盟效率，在信心面增強下，將有利於歐元區資產評價面的提升。