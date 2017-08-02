新竹以北豪雨特報 多區一級淹水警戒

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理報導）午後對流發展旺盛，氣象局今（2）日上修大台北、桃園豪雨特報，台北市中正橋時雨量85毫米，新竹以北、雲林以南、南投及其他各地山區有局部大雨。



氣象局豪雨特報縣市為台北市、新北市、桃園市，大雨特報縣市有基隆市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、雲林縣、台南市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。



根據氣象局統計，截止下午3時10分，台北市中正橋時雨量有85毫米，桃園龜山、新北新店也有70毫米以上時雨量。經濟部水利署截至下午3時20分為止，針對新北市新店區、永和區、中和區，台北市大安區、中正區、萬華區以及桃園市龜山區發布一級淹水警戒。



根據水利署網站資料顯示，淹水警戒分級的「一級警戒」，代表發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）若持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；「二級警戒」部分則代表其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。