響應2017臺北世大運 「台灣熊讚‧故宮熊讚」特展登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）國立故宮博物院為響應2017臺北世界大學運動會，自8月1日起至10月31日於正館302陳列室推出「故宮．熊讚」特展，精選4件與本次世大運競賽項目相關聯的熊形文物，不同造型的熊表現出類似競技運動的動作，展現運動場上，力量與美感結合的精彩瞬間。

故宮為向世界推廣華夏文物瑰寶不遺餘力，世界大學運動會是一項供大學生運動員參加的國際綜合性體育活動，層級僅次於奧運會等國際賽事，具有一定國際知名度。故宮除了展覽部分特別針對世大運規劃「故宮．熊讚」特展外，「看畫．讀畫－歷代名蹟選粹」展中也特別挑選部分主題為古代運動的畫作，期盼民眾能從器物、書畫中找到故宮與世大運之間的聯繫，來一趟知性的時空文化之旅；另故宮在賽事期間協助臺北市政府宣傳推廣，除提供大會貴賓和參賽選手於賽事期間免費參觀、導覽服務和精選紀念品外；故宮商店與世大運商店互設櫃位展售商品；並贊助世大運門票摸彩抽獎獎品等。

故宮表示，期待能藉由此項高曝光度的國際級賽事行銷故宮、宣傳臺北城市觀光，讓世界能看見臺灣無論在運動或文化上的底蘊，同時冀盼能讓更多人來故宮欣賞這些珍貴的文物。

「故宮．熊讚」特展藏品時間涵蓋漢代至清代，從中可看出不同時期人們對於熊的觀察及想像，再經由巧手雕琢而成。從吳至西晉出現的「青瓷熊形燈」，小熊雙手托舉燈盞，像是舉重選手將力量呈現出來般，並從造型中提示該件文物主要做為燈具用途；「漢 銅熊尊」及「清代玉熊尊」，則表現出彷彿鉛球選手般擲出的動作，造型古樸，質感溫潤；「玉人與熊」更是清代工匠依照玉石材質自然顯現的黑白雙色，巧雕完成人與熊共舞的姿態，一人一熊相互角力的動作，如同在柔道場上競技的選手般。從瓷器、銅器及玉石三種不同材質的組合，競相在藝術中展現力量之美。記者會中選手們也特別與臺北世大運代表熊讚Bravo、故宮至寶翠玉白菜小翠進行有趣的互動。

「故宮熊讚」特展精選4件與世界大學運動會競賽項目相關聯的藏品，從不同時期工匠精湛的巧手中可看出，古代人們對於熊本身力量的崇拜及想像。故宮表示，除了希望替同時在運動場上的所有選手加油外，也歡迎各界人士前來欣賞文物，領略運動競技與藝術文化的結合及其所傳達的文化內涵。