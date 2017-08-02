雨林餐廳晚間推出『愛在七夕˙龍蝦傳情意』與您共度浪漫情人節

2018年七夕情人節即將到來，在這個專屬有情人的甜蜜日子，您是否已經準備好一場難忘回憶的七夕情人節大餐？ 美麗信特別設計七夕 情人節餐飲回饋活動，一樓雨林餐廳晚間 推出「愛在七夕˙龍蝦傳情意」活動，只要平時的用餐價格，就能享受到波士頓龍蝦等美味， 為所有熱戀中的情人、伴侶或是享受家庭親友歡聚，製造戀情與親情加溫的大好機會，打造專屬的台北故事。

美麗信一樓雨林餐廳繽紛百匯自助餐， 8 月 25 日﹙五﹚至 8 月 28 日 ( 一 ) 晚間時段推出『愛在七夕˙龍蝦傳情意』活動；只要雙人同行用餐，費用與平時的用餐價格幾乎相同，每位除了可享用精緻百匯自助餐外，另外加碼位上焗烤【波士頓龍蝦】半隻、【粉紅雞尾酒特調】一杯，並獻上【玫瑰巧克力婚戒甜點】一指；雙人價只要 NT$1,999+10% 。 只要是雙雙對對來美麗信雨林餐廳用餐，皆享情人節回饋活動！懂得吃的饕客們，請把握機會用最平實的價格盡享人間美味。

此外，美麗信二樓池畔酒吧 JIU BAR 推出「特調之戀」情人飲品活動，只要任點兩杯特調雞尾酒或烈酒 2 杯，即贈送綜合起司盤一份。 不論有情人共享甜蜜主題佳餚，或沉浸酒香款待，不一樣的貼心精緻七夕情人饗宴敬邀情人或家庭好友共同歡享。

焗烤【波士頓龍蝦】，主廚將洋蔥及蘑菇等配料炒入新鮮龍蝦肉中，再鋪上香濃起司放入烤箱焗烤，吱吱作響的起司，乳香濃郁的鲜甜龍蝦肉，一入口緊實彈牙、鮮嫩多汁，滿嘴盡是甜蜜滋味。【粉紅特調雞尾酒】情人節最適合來杯微酸的粉紅戀愛氣泡雞尾酒，淡淡的酒香配上鮮嫩龍蝦，絕妙的滋味只有嚐過的人才知道！【玫瑰巧克力婚戒甜點】雙人用餐即贈送一指的婚戒甜點，小巧精緻的造型傳遞情人間浪漫的愛語，是道精緻又代表心意的情人節甜蜜獻禮。

雨林自助餐廳晚間推出的『愛在七夕˙龍蝦傳情意』活動，除了鲜甜氣派的龍蝦外，還有超值得「繽紛百匯自助餐」，陣容計有精選燒烤肋眼牛排、綜合生魚片、散壽司、精選海鮮、中西式繽紛主食熱菜及多樣開胃冷盤、現煮日式豚骨拉麵、鮮蔬沙拉吧、手工烘焙歐風麵包、精選中西式湯品、時令鮮果、俄羅斯卡比索冰淇淋、什錦甜點、飲料果汁、研磨沖泡咖啡及茶飲等無限享用。主廚精心策劃的情人節龍蝦大餐搭配健康樂活佳餚設計，與親切專業的餐飲團隊服務，搭配中西異國混搭的繽紛精緻料理；訴求橄欖油低脂爽口烹調，完美的營養與健康美味的組合，就是要品味嘉賓與情人共度一個健康、樂活的精緻佳節饗宴。

平日欠缺細心呵護戀情的嘉賓朋友，今年七夕雨林餐廳絕對是您不可錯失為戀情加溫的好選擇，藉此超值浪漫饗宴，讓美麗信成就您與另一伴的甜蜜晚餐時刻夜晚。