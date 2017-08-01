政院倡節電關冷氣　各政府機關因應

（台灣英文新聞／葉子綺 台北綜合報導）為響應夏季節電，加上和平電塔遭颱風吹垮，行政院昨（7月31日）發函至各公家機關，要求下午1至3時不開冷氣，盼大家共體時艱。

花蓮和平電廠位於宜蘭縣東澳的自有輸電鐵塔，上周六（7月26日）遭尼莎颱風帶來的強大風力吹倒，導致全台電力供給減少130萬瓩，台電表示若本週持續上週高溫，備轉容量率恐亮限電紅燈警戒。有媒體報導政院為因應電力供應不足，所公告的節電措施引發公務員不滿，行政院發言人徐國勇今（1）日表示，大多數公務員都能體諒與配合。

立法院長蘇嘉全今受訪時表示，能夠節電盡量節電，但有必要還是要用，不舒服的環境也不好，表示實施節電必須適中。

各地方政府也對節電措施有不同因應方法，台北市長柯文哲表示，北市府自今天起將中央空調設定不低於攝氏28度；新北市長朱立倫則說明，新北市已推行很長一段時間的智慧節能，於尖峰用電時刻減少15％用電量，用「能源轉換」來取代「關掉電源」。

台中市政府表示為配合行政院來函，市府大樓將在下午1點到3點調整為送風模式，並同時關閉不必要的照明與事務設備；苗栗縣政府則指出，縣府於103年底爆發財政問題後，將節電措施執行得更徹底，並會繼續嚴格實行。

總統蔡英文今透過臉書貼文指出，和平電廠電塔的倒塌造成輸電中斷，是未來兩週供電吃緊的原因，並強調「我們會把握每分每秒，盡全力修復供電網絡」。