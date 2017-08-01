臺南月老首度與喔熊聯手 共推臺南七夕愛情嘉年華

（台灣英文新聞／廖秋煌 綜合報導）臺南是月老信仰的發源地，各廟月老分具特色聞名遐邇。臺南市政府文化局看準「臺灣觀巴」旅遊的便利性，今年「2017臺年七夕愛情嘉年華」首度與交通部觀光局輔導的臺灣觀巴協會合作，推出7條「月老行旅，觀巴漫遊」旅遊路線，結合觀巴套裝行程，內含包括導覽解說、品嚐臺南美食、月老小物DIY體驗活動等一系列豐富多元的活動。

週二(8月1日)喔熊組長與臺南市7間月老廟的月老神偶共同攜手合作，邀請國人朋友今年暑假一起搭乘觀巴來臺南旅遊，想受臺南七夕的文化與浪漫。

擔仔麵為台南美食之一

「月老行旅．觀巴漫遊」為今年七夕愛情嘉年華系列活動之一，特別規劃「織情畫意線」、「情比金堅線」、「甜蜜浪漫線」「粉紅好緣線」、「幸福甜甜線」、「情戲愛情現」、「百年好合線」共7條觀巴漫遊路線，每條路線不僅可暢遊觀巴限定景點外，更可走入觀光工廠體驗結合月老特色推出的「月老小物ＤＩＹ」體驗活動，並深入探訪臺南著名月老廟，正興街、國華街、神農街等熱門街區及文化性景點，活動日期為8月5日至8月28日每週二、四、五、日出發，每團16人即可成行，每條套裝行程售價只要999元，自即日起即可報名，價格優惠且內容豐富多元，歡迎有興趣的民眾欲購從速。

神農街夜景

正興咖啡館

交通部觀光局表示，目前已輔導25家旅行社經營103條「台灣觀巴」套裝旅遊路線，可從車站、機場等重要交通節點及飯店接送至各重要觀光景點，車上提供中英日韓文與音導覽及無線網路WIFI等貼心服務，讓國內外旅客可以可跨越語言障礙隔閡，將臺灣的美景、美食透過網路社群及時與全世界友人共同分享。

臺南市政府文化局更表示，臺南七夕愛情嘉年華，為臺南是重大節慶活動之一。今年七夕，除「月老行旅．觀巴漫遊」外，也推出主題展覽、甜甜市集暨音樂饗宴及月老快閃粉絲見面會等熱鬧精采的活動，讓參與者一起體驗情戀南國的怦然悸動，寫下屬於自己的幸福記事。

更多活動訊息，敬請持續鎖定活動官網(http://itainan.tnc.gov.tw/)及「臺南七夕愛情嘉年華」官方粉絲專頁，掌握七夕最新動態消息。