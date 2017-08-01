〈時評〉「衛福部遇到長庚 內政部遇到婦聯會 就GG了！」

近日衛福部、內政部針對長庚醫院及婦聯會的處理方式令人有時空錯置的感覺：【政黨輪替】到底是幻想還是真實？先從衛福部雷大雨小的作為說起：衛福部明知財團法人醫院應以公益爲目標，長庚醫院事件暴露出長庚醫院不但成爲營利法人，更變成控股中心，利用財團法人的各項稅務優惠，藉此逃漏稅。

衛福部專案小組曾對長庚醫院的財務進行了解，據已知的資料，長庚對財務的運用，有明顯不合「不以營利為目的」的宗旨，例如長庚醫院在今(2017)年4月起連續3個月購買台塑化股票5909張，約投入13.97億元，不過，在6月底時卻以虧損為由，緊縮醫療急診，明顯不符比例原則。

衛福部專案小組也對外聲稱進行追查誰做決策；然而，令人意外的事發生了！衛福部專案調查小組7月26日前往桃園長庚醫院視察後立即召開的說明會，竟只列舉長庚醫院四大缺失，但強調沒有發現須免除董事長職務的明確證據。長庚醫院內部同仁認為衛福部此次出手「充滿愛」，對調查結果感到反彈。換句話說，衛福部遇到長庚財團就GG了！

無獨有偶，內政部處理婦聯會的方式更是「充滿愛」加上「充滿蠢」。內政部葉俊榮部長自以為創下「轉型正義」新典範，簡直令人啼笑皆非，為了方便讀者明白為何葉部長曲解(或不懂) 轉型正義的意涵，請看下列說明：

轉型正義 (英語：Transitional Justice）是民主國家對過去“獨裁政府”實施的違法和不正義行為的彌補，通常具有司法、歷史、行政、憲法、賠償等面向，其根本基礎在「還原歷史真相」。葉部長自鳴得意創下「轉型正義」新典範，表示，「希望透過這個個案，建立好的轉型個案處理模式，不要讓台灣的轉型正義愈走愈糾結。」

葉部長顯然不明白轉型正義的核心價值：「還原歷史真相」，更不瞭解追求「公平正義」是多數人民的期望，竟然可以妥協私了，不論是非，這種 “和稀泥”的行徑，將使得日後所面對的任何邪惡機構之轉型正義被刻意模糊焦點，讓人民誤以為國民黨的附隨組織只是涉及「錢財」的問題而已；卻都忘了，當中多少黨國權貴到處爭搶人民之權益，甚至在扮演著幫兇的角色。

舉個現實例子說明葉部長的無知自大：國小老師看見兩學童互毆，就上前訓戒不可打架，要求雙方互相道歉，握手言和。這種不分是非，但求表面和解的行為，不正就是葉部長所言「不要讓台灣的轉型正義愈走愈糾結」的錯誤邏輯嗎？ 殊不知「沒有真相，就沒有和解」，葉部長不求真相，只求和解的方法，似乎與馬英九政府處理二二八事件如出一轍，將使得「轉型正義愈走愈糾結」！看來，內政部遇到婦聯會也GG了。

最後，很想就教蔡總統，你知道那些部會也即將GG了嗎？