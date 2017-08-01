終身學習好樂活 新北全國唯一社大、樂齡業務評比雙特優

新北市榮獲全國唯一，社區大學及樂齡學習中心兩項業務評比特優縣市，於7月底全國教育局處長會議中，獲教育部頒發新臺幣185萬元獎勵金，補助新北巿持續推動終身學習。今(1)日教育局長林奕華於市政會議代表獻獎，展現新北市持續推動終身學習不遺餘力的努力與用心，與全市民分享得獎的喜悅。

教育局長林奕華表示，本市榮獲社大、樂齡兩項業務評比特優，顯示委員對於新北市推動終身教育政策之高度肯定，將持續輔導社大、樂齡深耕在地社區，了解市民學習需求，發展更多元的辦學特色，開設更加豐富精采的終身學習課程。另市府將逐步增置終身學習據點，營造新北市成為人人可學習、處處是教室的學習型城市。

新北市推動「在地就學、在地就養」政策，自1999年至今逐步設立了12所社區大學，並積極輔導社大於偏遠行政區開設學習點，2016年學習點已增設至114處。而針對日益增加的高齡人口，積極於各行政區設置樂齡學習中心，今年烏來區樂齡學習中心啟用後已設置了31所中心，已達成全市29區「區區有樂齡」的目標，並輔導各中心拓增73處學習點。透過社區大學及樂齡學習中心200多個學習據點，讓民眾能在社區就近學習、擁有豐富的精神生活。

新北市第二度蟬聯全國社區大學業務評比特優深獲委員肯定，市府積極輔導12所社大百花齊放，深耕在地特色課程，如三鶯社大推動藍染、木雕工作坊，傳承三鶯傳統藝術，淡水社大開設淡水、三芝等地方學課程，引導學員領略大淡水人文地理之美。除多元課程外，公私協力推動社區營造亦是一大特色，如2015至2016年，市府推動「節電參與式預算」，由蘆荻社大、永和社大透過一連串說明會，以及提案募集、輔導、修正、定案，運用社區大學的力量引動蘆洲區及永和區社區居民，激發出各種節電創新作法並落實，成為推動參與式預算之典範。

在樂齡學習政策推動方面，新北市推動數位學習、藝能學習、樂活學習等五大類課程，並鼓勵各中心辦理祖孫共讀，由長者敘說故事給孩子聽，促進代間交流。除此之外，還推動「把愛留給所愛」的世代志工服務學習，鼓勵學生服務樂齡中心學員及社區長者，或由樂齡長者指導學生傳統技藝，營造世代交融的氛圍。