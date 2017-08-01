新北市2017學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮

新北市2017學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校(園)長交接典禮於今(1)日舉行，共有83位學校校長及2位幼兒園園長出席典禮，包括退休校長12名、連任校園長37名、調任校長24名、新任校長12名。

市長朱立倫為感謝退休校長們將人生的精華歲月奉獻給教育，在7月28日辦理感恩晚宴，並播放各校為校長製作的回顧影片，呈現感人的校園點滴及同仁的感恩回饋。更於今日交接典禮上，特別感謝退休校長們默默耕耘教育福田，數十年如一日的春風化雨，致贈「春華滿枝四季平安」紀念陶盤，希望他們發揮「退而不休、風華再現」的精神，繼續運用多年的寶貴經驗，指導本市教育精進與創新，並祝福校長退休生活平順安康、幸福如意。

此外，市長也期勉留任原校及調任的校長們，能秉持初衷，持續創新學校發展，營造親師生、社區共好共榮的教育共同體；同時鼓勵新任校長們，要堅持教育的理想與熱情，以經營一所優質學校為己任，並用最謙卑的心向前輩校長們請益，學習當一位好校長。

典禮中邀請市長朱立倫與退休校長代表張添洲校長，將象徵再創新北教育高峰的『手套』及『球棒』，交予新任校長代表林雅芳校長，期盼新任校長掌握辦學的關鍵，揮出治校全壘打，幫助每個孩子迎向燦爛的未來。

今年從淡水商工榮退的張添洲校長致詞時表示，投資教育是投資國家的未來，新北市以「人文、創新」的宏觀思維，提出「在地就學、在地樂活」的教育理念。讓本市在少子化衝擊下，在地就學比率逆勢上揚，連創新高，從五成提高至七成。張校長特別感謝新北市以創新前瞻政策領先群倫，更期許新任校長成為優質卓越教育夥伴的接棒人，共同點亮新北教育志業的明燈，進而實現「卓越新北、擁抱世界、創造未來」的宏大遠景。

教育局表示，106學年度退休校長共12名（高中2名、國中2名及國小8名）、連任原校37名（含高中2名、國中5名、國小28名及幼兒園2名）、調任至他校者24名（含高中2名、國中4名及國小18名）及新任校長12名（含高中2名、國中1名、國小9名）。