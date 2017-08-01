富邦證券榮獲財富管理評鑑「最佳商品獎」及「最佳客戶滿意第三名」肯定

富邦證券持續深耕財富管理業務， 近幾年屢次於今周刊財富管理銀行暨證券評鑑中取得佳績， 而本次亦榮獲「最佳商品獎」及「最佳客戶滿意第三名」肯定， 證明富邦證券經營財富管理以客戶滿意為核心價值的經營理念， 已深獲投資人的信賴與肯定。

在富邦證券上架的商品都經過嚴謹的審議流程， 為投資人的風險作第一層的嚴密把關。富邦證券總經理程明乾表示， 考量到投資人及商品的風險屬性各有不同， 富邦證券內部會結合大數據的分析，了解客戶屬性， 因應不同客戶群和承擔不同的風險屬性給予不同商品建議， 讓客戶並非數據分析下的一個數字， 而是每位都擁有專屬的投資策略規劃。對富邦證券來說， 商品不是銷售完就沒事了， 我們更在意的是商品的售後服務及危機處理。 富邦證券每月皆會召開投資例行會議， 集結旗下子公司的研究資源及富邦金控總經研究處對全球總經市場的 看法，精準掌握投資脈動，一旦市場有什麼風吹草動， 都會第一時間請營業同仁通知客戶， 並提供給客戶精闢的分析及看法，協助客戶作出精準的投資判斷、 穩健累積財富。

程明乾也指出，現在財富管理服務大家都在談FINTECH或是理 財機器人，其實，科技始終來自於人性，科技是一項工具， 協助富邦證券的營業同仁提升服務的滲透率。而富邦證券財富管理， 正是透過大數據的分析，搭配完整的理財商品平台， 並由專家團隊有力的支援下，第一線同仁能夠用心服務， 守護每一份託付，讓客戶感受到「富邦證券的溫度」，創造客戶「 有感」的服務，並在富邦證券體驗到一條龍式的財富管理服務， 也是富邦證券經營財富管理的宗旨。

富邦證券這次能在財富管理評鑑中獲得「最佳商品獎」及「 最佳客戶滿意第三名」的肯定，對全體同仁來說是一項很大的鼓舞， 對財富管理領域的投入也將更加積極。同時， 持續致力於數位金融領域的深耕，希望透過更直覺更友善的工具， 讓客戶得到更好的服務，同時提升業務同仁的服務軟實力。 對富邦證券來說，只有不斷發掘及滿足客戶的需求， 協助客戶財富穩健增值才是財富管理的最大宗旨。