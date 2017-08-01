伊朗共乘Snapp不僅打破保守 更開啟本土科技新創(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）由於長年的國際制裁讓阻擋了跨國公司進入伊朗，卻激發了當地的科技新創生機，具有科技與商業頭腦的當地人創辦了許多本土服務如電子商務公司Digikala和線上洗衣服務WashMash，Snapp更是成功一例。

前情提要：伊朗共乘Snapp不僅打破保守 更開啟本土科技新創(上)

大量計程車服務的緣由？

其實德黑蘭的大眾運輸也不落後。德黑蘭自2000年便開始擴增地鐵網絡，目前有六大主線，每日搭載300萬乘客通勤；根據德黑蘭公共交通運營公司總監Peyman Sanandaji，每日約有7,000輛公車在首都行駛，每輛載客約1,200名乘客。

但儘管大眾運輸系統已有改善，計程車服務還是廣為歡迎，Shahkar表示，德黑蘭居民在此之前，都不曾享有可靠、負擔得起與便利的交通運輸服務。

全德黑蘭有20萬名自由執業的計程車司機，以及8萬名有照的綠牌及黃牌司機，另外還有8萬名車行司機，Shahkar說，「光是在德黑蘭，就有36萬名計程車司機，如果真的要與這行競爭，我們更需要提供高品質的顧客使用體驗。」

重視顧客使用體驗

令Snapp大受歡迎的原因之一是使用者體驗，一位匿名使用者Reza說，「以客為尊的觀念在伊朗是第一次，客人可以留下評語，司機也會認真看待，這是以前在伊朗從未有過的體驗」，「而且許多司機也因此有了第二份工作，我有些朋友在大學讀碩士學位，但同時也可以靠Snapp賺取生活費。」

伊朗電信業者MTN Irancell是Snapp的主要投資者，這使Snapp也開始新增了許多服務，包括可以選擇搭乘車種的Snapp Plus、可以透過摩托車送交包裹的Snapp Box服務。而且Snapp司機接受線上或現金支付。

Snapp還有個服務稱做Snapprose，專門替女性和家庭乘客提供女性司機；作家和實況播音員Sharmine Narwani上(7)月初造訪伊朗時，就在自己的Twitter發表了意外乘坐女性司機Snapp的體驗。

雖然並非所有女性司機都只為女性服務，也不是女性乘客就一定會搭到女性司機的車，但這對民風保守的伊朗社會來說，Snapprose在嚴格的宗教信仰、傳統觀念與父權壓力下，提供了更多彈性和選擇。

Shahkar表示，傳統上來講，「女性司機賺錢」在伊朗並不常見，但有時候女性乘客會選擇給女司機載，一部份是乘客經驗較舒適，一部份是要支持女司機為了家庭或自己的收入而賺錢。

然而，並不是在德黑蘭的所有人都願意使用Snapp服務，新興的競爭對手TAP30雖然還只是小規模經營，兩者卻都在申請經營執照時遇到巨大困難，德黑蘭的計程車司機齊聚伊朗國會前抗議，抗議傳統車行已經面臨倒閉、司機即將失業。

如何平衡計程車司機的怒火並保持Snapp優勢，Snapp面臨到與Uber同樣的窘境。