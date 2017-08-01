伊朗共乘Snapp不僅打破保守 更開啟本土科技新創(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）伊朗首都德黑蘭是個繁忙卻混亂的大城市，在當地與人共乘計程車是很普遍的事，但當你想要獨享自己一個人的計程車空間時，不妨使用「darbast」這個詞，字面上是「緊閉的門」。

英國《衛報》報導，但現在「darbast」的習慣已經開始透過「Snapp」予以落實，是一套車輛共乘服務系統，被稱做伊朗版本的Uber，更提供了專為婦女和小孩服務的女性司機。

由於長年的國際制裁讓阻擋了跨國公司進入伊朗，卻激發了當地的科技新創生機，具有科技與商業頭腦的當地人創辦了許多本土服務如電子商務公司Digikala和線上洗衣服務WashMash，Snapp更是成功一例。

過去三年，Snapp翻轉了伊朗人的生活與交通習慣，執行長Shahram Shahkar說，「現在Snapp幾乎與搭便車同義，過去稱為darbast的行為，現在透過Snapp實現了。」

32歲的Shahkar是個年輕的伊朗企業家，旗下有500位員工，平均年齡在24歲上下，一年前他才只有60位員工，可見公司擴展速度極其快速。

Shahkar在17歲離開伊朗到英國、加拿大唸書，四年前他辭掉軟體公司SAP的工作回到家鄉投入尚未被開發的科技潛力，Shahkar說，「當我回家時，我父母很不諒解，他們說把我送到國外唸書、有好生活，為什麼還要回來？」

Shahkar卻想要放手一搏，2016年初他開始全力投入Snapp後，Snapp漸漸成為伊朗最成功的新創公司之一，Shahkar說，「以前很多人認為我很瘋狂，但現在更多人回來，且不會再有人覺得驚訝，人們開始覺得這是件好事，他們有了一些國際經驗和外國教育背景，回來後說『我們回去伊朗看看能做些什麼』，因此慢慢有了改變。」

自2014年創立開始，Snapp上已有超過10萬人登記為司機，搭載5,000萬次的旅程。

在伊朗首都和其他三大城市卡拉季(Karaj)、伊斯法罕(Isfahan)和西菈子(Shiraz)共有超過500萬用戶註冊Snapp；下週，Snapp也將在東伊朗的馬什哈德(Mashhad)推行。

德黑蘭一名25歲的學生Arya，平均一天使用Snapp六次，他表示最主要的考量是價格，因為Arya的價格比一般計程車要便宜許多。

舉例而言，從德黑蘭市中心的科學部到西北方Velenjak的車程，一般計程車須花費30萬里亞爾(rial，伊朗幣值)，約台幣276元，但使用Snapp服務只須14萬里亞爾，約台幣130元，Arya還說，「Snapp也比較快，你只要預約服務，車子很快就到了。」

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