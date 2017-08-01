台灣戲劇揚名國際  「植劇場」今起登Netflix平台

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）台灣戲劇進軍國際，線上影音串流業者Netflix今(1)天起播出台灣「植劇場」系列作品，將在全球各大地區播映，包括北美、南美、非洲、澳洲、紐西蘭及歐洲與亞洲部分國家皆可觀賞。

「植劇場」由多名台灣知名導演創作，並由許多台灣演員合作的優質戲劇節目；設立與產製「植劇場」系列內容的好風光創意公司執行長楊斯亞表示，「我們投注了極大的心力和熱情在培育人才和戲劇創作上，今天，植劇場能夠在Netflix的全球平台播放，讓全球無數觀眾欣賞到台灣創意新血的高品質戲劇作品，我們真的為參與此事的所有人感到興奮。」

Netflix內容採購副總裁Larry Tanz表示，「Netflix的使命在集結世界各地的好故事，很高興我們的會員能透過如植劇場的高品質作品，親眼見證到最優秀的台灣影視敘事功力。」

楊斯亞說，Netflix是一口氣買下全套，而且還是主動透過關係聯繫，「這點對我們來說是很大的認可」，他們對於內容的要求是吸引人且多樣性的，植劇場應該有滿足到他們。

導演之一的王小棣也表示，「植劇場」致力人才培育，也包含資深的編劇及導演帶領年輕的編導團隊，大家真的都很努力，也希望台灣更好。

Netflix即日起播出「植劇場」的《戀愛沙塵暴》、《荼蘼》、《姜老師妳談過戀愛嗎》 與《天黑請閉眼》；而日前獲台灣觀眾好評的《花甲男孩轉大人》將於10月9日於Netflix上映。

「植劇場」由多名台灣知名導演創作，包括北村豐晴、王小棣、黃天仁、王明台、柯貞年、陳玉勳、廖士涵、徐輔軍、瞿友寧；演員陣容則包括楊丞琳、藍正龍、安心亞、吳慷仁、張書豪、簡嫚書、施易男、黃河、莫允雯、盧廣仲及眾多新進演員。

「植劇場」系列作品橫跨愛情成長、靈異恐怖、驚悚推理、原著改編等類別，共有8部作品系列，共計52集節目。

遍佈全球各地都有提供服務的 Netflix，近年來與除了美國以外的其他國家合作推出原創內容，有時候則是會選擇將各國的優質戲劇搬上國際舞台。

首批上架的戲劇將包括《戀愛沙塵暴》、《荼蘼》、《姜老師妳談過戀愛嗎》 與《天黑請閉眼》這四部作品的全部集數；之後則將陸續釋出《積木之家》、《夢裡的一千道牆》、《花甲男孩轉大人》與《五味八珍的歲月》。