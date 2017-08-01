近半數子女不知老爸的三高指數！

父親節即將到來，根據SNQ推廣中心的一份網路調查發現，4成5的人不知道爸爸的三高指數，只有22.5%的人知道爸爸的腰圍，且有近3成受訪者不知道爸爸最近一次健檢的時間！顯示國人對於父親健康的瞭解仍有待加強。

台灣社會氛圍通常傾向較重視母親節甚於父親節，因此為喚起國人對父親付出更多的關心， SNQ推廣中心在上個月舉辦「老爸的身體密碼，你知道多少？」問卷調查活動，統計結果後發現竟有4成5的人不知道爸爸的血糖、血壓和血脂任一數字，而知道血壓的人數最多，其次是血糖值，但知道的人數比知道血壓者銳減一半以上，知道三酸甘油脂數者最少。問到父親的身高、體重、腰圍時，僅有2成受訪者表示都不知道，而知道身高、體重者超過半數，知道腰圍的最少，此外，僅有半數的人知道父親上次健檢是什麼時候。而在父親的健康生活習慣調查中，8成8的人知道爸爸運動習慣，3成的父親每天都運動、近3成每週運動至少一次、2成幾乎沒運動；而父親最常從事的休閒活動主要分別是看電視、運動或外出、聊天以及滑手機。

在選擇父親節禮物時，有別於母親節禮物的浪漫氛圍，網友選擇父親節禮物的前三名為陪伴過節/一同用餐、現金、保健食品等實際的表現方式。而其中保健食品的選擇又以葉黃素、顧肝和關節保養等產品為主力。SNQ推廣中心營養師呂侃霓博士表示，飲食失衡及缺乏運動是讓三高情況加劇的主因，因此為人子女可以多協助父母養成均衡飲食、規律運動的生活習性，並控制體重、鍛鍊腦力，而在挑選保健食品時，最重要的是選擇有認證、專家把關的產品，才能給父母最安心的照顧，SNQ國家品質標章就是一個參考的依據。