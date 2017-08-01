林務局：國家森林遊樂區自8月1日起持續禁止犬貓等哺乳類動物進入

(台灣英文新聞 / 生活組 報導) 林務局今(1)日表示，因全臺9縣市77鄉鎮持續檢出鼬獾感染狂犬病案例，為避免疫情發散，行政院農業委員會林務局自2017年8月1日至2018年7月31日止，持續禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入所轄國家森林遊樂區、平地森林園區及拉拉山自然保護區。

林務局說，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局狂犬病監測報告顯示，今(2017)年持續有狂犬病陽性案例檢出，至今已發生8例染病鼬獾咬傷人事件。經林務局邀集行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、衛生福利部疾病管制署等機關及專家學者研商，考量狂犬病疫情仍屬嚴峻，若寵物遭遇感染狂犬病的野生動物攻擊，除造成寵物危險外，也造成飼主及其他遊客的安全疑慮，為有效減少寵物與野生動物的接觸機會，決議持續維持防疫措施。

林務局進一步的說，本次公告禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入之範圍，包括太平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、大雪山、八仙山、武陵、合歡山、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、向陽、富源、池南等18個國家森林遊樂區，以及大農大富平地森林園區、鰲鼓濕地森林園區、林後四林平地森林園區等場域，此外，棲蘭、明池、惠蓀林場等3個森林遊樂區亦為公告禁止犬、貓等哺乳類動物進入地區。林務局提醒民眾，依據動物傳染病防治條例，若發現私帶寵物進入森林遊樂區、平地森林園區及拉拉山自然保護區等公告區域內，可處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

林務局呼籲遊客進入森林遊樂區等場域旅遊時，不要接觸或餵食野生動物，如發現疑似感染狂犬病之動物，應立即通報動物防疫機關或林務局所屬各林區管理處，林務局邀請大家共同守護台灣豐富的生態環境。

如需瞭解更多資訊，歡迎電洽行政院農業委員會林務局 (電話：02-23515441)查詢。