「余登發與轉型正義特展」隆重開展

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）人權是普世的國家價值，今年適逢二二八事件七十周年，也是台灣解嚴30周年，為深化國家轉型正義，規劃余登發與轉型正義特展。

「余登發與轉型正義特展」是台灣政黨輪替後，首次將被稱為「野生的政治家」民主先驅－余登發生平事蹟及相關檔案完整彙整展出在國人面前，對台灣深化人權與轉型正義格具意義。

本次特展今8月1日起在景美人權文化園區展出，展覽中首度公布包括台灣警備總司令部檔案有關「余登發涉嫌叛亂」案之拘捕令、搜索令、起訴書、判決書，和有關「余登發父子叛亂案」監察院回復余陳月瑛之調查報告書，以及國防部民國68年相關余登發血案珍貴檔案，同時，國史館2008年戰後台灣政治案件“余登發史料彙編”共兩大冊珍貴檔案也在本次特展中一併展出。

余家長孫女台灣省諮議會前議長余玲雅與長孫余政憲特地專程與會，為特展揭開序幕，現任財團法人和平文教基金會董事長的余玲雅表示:「祖父余登發是黨外運動先驅、民主運動的旗手，亦被稱為赤腳的政治家，在戒嚴時期即開始與國民黨威權體制抗爭，並多次遭逢政治破壞，不僅曾被解除公職並慘遭牢獄之災，對推動台灣民主自由不遺餘力，這次很開心有機會在台灣解嚴30周年這麼有意義的時間，把祖父一生的努力及許多珍貴的史料檔案呈現在大家的面前。」，本次為期近二個月特展更安排二場以轉型正義為主題的講座，分別與大家分享德國及台灣轉型正義的歷程。

「余登發與轉型正義特展」開幕式除余氏家族成員余玲雅、余政憲、余政道共同出席外，現場更是貴賓雲集，包含前副總統呂秀蓮女士、總統府副秘書長卓榮泰、國史館吳密察館長、民進黨副秘書長徐佳青、前台北縣縣長尤清、立法委員鄭寶清、葉宜津、許智傑、前立法委員許榮淑、台大教授李鴻禧等貴賓共同出席，現場更由1979年參與橋頭事件示威活動的陳婉真、許信良、周平德前輩等原班人馬拉起白布條，再次重現橋頭事件畫面，展現黨外時期前輩們為民主自由的努力貢獻，開幕式後更由余玲雅董事長親自導覽向大家解說當時第一法庭審判過程及余登發特展展出的精彩內容。