喬治小王子為什麼總是穿短褲？

(台灣英文新聞/黃慧瑜​ 綜合外電報導)英國皇室喬治小王子(Prince George)身為威廉王子(Prince William)和凱特王妃(Kate Middleton)的第1個孩子,自出生以來就受全世界矚目,但不知道你是否發現,喬治王子亮相時,總是身著短褲呢?

這個疑問在英國皇室威廉王子與凱特王妃為期五天的波蘭和德國之旅又再度被提起,究竟是因為短褲比較通風?還是因為個人品味?其實都錯了。

英國禮儀專家威廉漢森(William Hanson)表示,在英國穿短褲也可以被視為是一個顯現階級的行為。這個傳統可以追朔到16世紀,在英國傳統的思想中,短褲可以代表高貴的身分,而且通常只有住在鄉村或是郊外的兒童才會穿長褲,因此英國人認為給小男孩穿長褲,是一件很俗氣的事。

「凱特王妃(Kate Middleton)出門時,不僅得擔心自己在公共場合的穿著,還得打扮自己的孩子,並在親民和皇室傳統之間找到平衡。」威廉漢森在每日郵報的採訪中表示,身為喬治小王子的媽媽,凱特王妃背負著遵循皇家禮儀的壓力。

「男孩的短褲是英國社會約定成俗的傳統,而英國的上層階級,特別是皇室,尤其是熱衷於堅持傳統,所以這個服儀的堅持,能將他們與平民做出劃分。」他接著表示,按照傳統breeching,即『Breech』 put (a boy) into breeches after being in petticoats after birth,喬治小王子在他八歲生日候,就會開始穿著長褲了。