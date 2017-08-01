簡又新專欄─蘋果的環境永續  挑戰品質優良與時尚趨勢

由於企業文化與傳統習性的緣故，美國企業在環境議題上著墨較少，往往在企業遇上環境問題時，才會開始談論企業社會責任，但今(2017)年蘋果公司(Apple)作出了一個新的改變。

儘管蘋果在近年財務經營面表現良好，但執行長庫克(Tim Cook)卻幾年前已開始思考是否能透過蘋果在全球的知名度帶動人民跟上環境趨勢，也就是說，產品除了需保持品質優良，還要跟時尚趨勢結合，而這時尚趨勢就是環保，若企業產品無環保意識，在現代社會很容易被消費者淘汰，也因此品牌跟時尚成為提升競爭力的重要工具。

蘋果身為全球領先品牌，它的做法是在2012年邀請歐巴馬政府任內的環保署長Lisa Jackon擔任環境諮詢顧問，直接向執行長報告整間企業的環境政策規劃，並開始改變蘋果公司的內部文化。

Lisa Jackson的理念是：做任何事情要大膽提出問題，並要解決大難題而非小困擾，不屈不撓解決到底為止，因此提出什麼樣的大問題就很重要，因此她提出了五個問題，分別是：第一，能否用再生能源推動全球性企業？第二，能否得到供應鏈的支持去落實100%再生能源？反思台灣這個代工大國，若品牌終端製造者要求100%再生能源，台灣是否能因應？

第三，有沒有那麼一天整間企業都能放棄化石能源、做到100%資源循環？第四，能不能做到所有包裝都回收、所有材料都能再利用？這些包裝精美的木材紙盒塑膠是否都能全面回收？第五，能否繼續增加再生物質的使用？

當蘋果針對這五項問題思考它的環境政策，代表除了生產全球最好的產品之外，它們希望所生產的產品能讓世界變得更好，於是蘋果開始著手，要求供應鏈做到100%再生能源，要求100%的包裝來源與回收，代表未來蘋果供應鏈，勢必得跟上世界潮流。

蘋果採取的策略為能源與資源這兩條大路線。以資源而言，蘋果已經想好要設計一套機器專門拆解回收淘汰的iPhone手機，若屬堪用的手機則二手出賣，若已無法使用則拆解、回收再利用，例如鋁殼回收重新煉製還可以用作電腦外殼，黃金和稀有金屬可以減少挖礦的二氧化碳排放，最高可減少95%碳排放，更進一步若回收做好，根本不需要開採礦場，現有的原料已經夠用。

第二，使用的製材減量就是環保第一步，iPhone 7較iPhone 6減少使用27%的材料，同時間就能減少60%溫室氣體排放。第三，減少包裝浪費，所有電子產品到家中都是很大層包裝，現在99%的紙材包裝都已做到使用回收紙，可減少砍伐樹林和二氧化碳排放。

蘋果在資源端所做的，就是創造封閉式系統供應鏈，有別於早期線性供應鏈，從挖礦、搬運、製造、銷售、使用、丟棄到掩埋。現在則是從搖籃到搖籃，蘋果主動處理這些廢棄產品回收使用，使全球電子產品回收變成一個大趨勢，也是對地球永續的貢獻。

再來觀察能源端，「天下最乾淨的能源就是我們從來不用的能源」，2008年起蘋果產品平均用電使用降低70%，企業本身用電96%通通使用再生能源，現在散佈在24國家的資訊中心則使用100%再生能源。

若無法生產自給自足的再生能源就去購買，若買不到就買碳權，照此邏輯，企業達到100%再生能源是做得到的。

目前蘋果目標為，七家供應鏈答應在今(2017)年前達到100%再生能源，若無法達到則購買代替，2020年前蘋果要做4 Gigawat發電量的再生能源，決心之大給全球企業許多啟示。

第一，求生存要重視目前趨勢，如果全球最大終端產品公司開始對供應鏈要求，台灣是無法抵擋的，更不用觀察政府法令，目前全球大企業都設定RE100的目標，若台灣代工業無法跟上，恐令台灣產業產生問題；第二需要加快腳步建立國家法律、碳交易制度，若國家無法產生足夠再生能源就必須仰賴國外，作為代工大國的台灣要好好應付以跟上世界趨勢。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。