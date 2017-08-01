今起郵資26年來首漲  3.5元郵票成歷史

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中華郵政公司今(1)天起調高國內郵資價格，平信、限時信及掛號信都漲新台幣3元，這也是國內函件郵資26年來首次調漲，主要是為合理反映服務成本。



根據中華郵政六月公布的郵資調漲方案，明信片由2.5元調整為5元、印刷物起始郵資由3.5元調整為6元、郵簡由4元調整為6元、小包由10元調整為12元。

不超過20公克信函部分，普通平信郵資從5元漲至8元、限時郵件郵資從12元漲至15元、掛號郵件郵資從25元漲至28元、限時掛號從32元漲至35元。



另掛號附回執從34元漲至43元，限時掛號附回執從41元漲至50元。



不超過50公克印刷物部分，普通郵資從3.5元漲至6元、限時從10.5元漲至13元、掛號從23.5元漲至26元、限時掛號從30.5元漲至33元、掛號附回執從32.5元漲至41元、限時掛號附回執從39.5元漲至48元。



中華郵政新郵資實施，同時發行無面值郵票一套兩枚；其中一枚為國內平常印刷物基本郵資，一枚為國內平常信函基本郵資。



民眾若持有未使用的郵票、特製信封等，可在補足郵資調整差額後繼續使用。而配合郵資上漲，未來2.5元和3.5元郵票將絕版，中華郵政也預估將吸引收藏潮。

中華郵政目前每年包括國內、國際函件、包裹及跨境電子商務的郵資收入約250億元，今天起調高郵資，估計今年約可增加2億元收入。

中華郵政表示，本次郵資調整所增收入，將用以改善顧客用郵環境、配合科技發展購置新設備，未來可能加快推動電子商務，並將提升郵件收寄、封轉、運輸及投遞各項作業服務效率與品質，以確保民眾用郵權益。

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