親民黨副秘書長劉文雄逝世  享壽64歲

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）親民黨副秘書長、前立委劉文雄在昨(31)日傍晚逝世於基隆長庚醫院，享壽64歲。依回教(伊斯蘭)教規須於72小時內速葬、簡葬。

劉文雄於21日凌晨，疑因飲酒引發心肌梗塞、窒息嘔吐，倒臥家中，妻子發現後緊急送往基隆長庚醫院搶救，陷入重度昏迷十天。

劉文雄被送醫後，昏迷指數始終維持三，未曾清醒，宋楚瑜多次前往探病，哽咽請大家幫忙集氣。

劉文雄兒子昨晚在父親臉書貼出父親過世消息，因父親信奉回教，劉文雄遺體目前已送往台北市清真寺暫時安置於冰櫃內，將依教規在72小時內速葬、簡葬。殯禮訂於8月3日中午12時至12時40分，在台北市清真寺舉行，隨即依回教教法土葬於回教公墓。

親民黨指出，黨主席宋楚瑜與親民黨全黨上下，「痛失戰將，淚別摯友，哀戚無盡」。總統府發言人林鶴明表示，蔡英文總統在得知這項消息後感到相當惋惜與不捨，並向劉文雄家人致上哀悼之意。

劉文雄今年三月獲蔡英文總統補提名為監察委員，但因立院迄未處理監委人事同意權案，劉也無緣成為監院的一員。

劉文雄是政大地政系畢業，27歲被前基隆市長張春熙提拔擔任機要秘書，由於他口才好、為人親切，很快在政壇嶄露頭角，當了兩屆省議員、三屆立委，但他三度問鼎基隆市長寶座都敗北，成為他一輩子的遺憾。