知名素火腿 竟檢出雞肉成分

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）素食者注意了，市售素火腿竟含有雞肉成分！台北市衛生局今（31）日公布市售素食食品專案抽驗結果，抽驗地點包括北市著名素食餐廳、有機素食店及超市等，檢驗動物性成分並查核其產品標示，共計抽驗40件素食食品，檢驗結果1件檢出「雞成分(微量)」與標示不符，另針對其中19件包裝產品進行標示檢查，結果1件標示不符規定。

此次共計抽驗40件素食食品，發現中正區宏林素食餐廳販售的「大圓滿火腿」動物性成分檢驗結果不合格，外包裝標示「奶素」卻檢出「雞成分(微量)」，餘39件均符合規定。

另外在包裝產品之標示檢查方面，大安區卡帛有限公司販售的「原味素鬆」產品以素食名義販售，惟未依衛生福利部公告「包裝食品宣稱為素食之標示規定」，於產品外包裝顯著標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」、「植物五辛素」等字樣。

北市衛生局表示，針對不符規定之產品，已通知業者立即下架， 2件產品來源分別為雲林縣及桃園市，已移請轄區衛生局查察其原料及製程。若食品宣稱為「素食食品」卻檢驗出含動物性成分，有攙偽或假冒事實，涉違反食品安全衛生管理法，依規定處新臺幣6萬以上2億元以下罰鍰。

素食製造業者為使產品有更好的味道或口感，可能在其製程中添加動物組織，或因生產線有葷素產品而致交叉污染，或其使用的添加物含有動物組織，如動物膠、魚漿或肉漿，導致所生產之素食有摻葷情形。

北市衛生局建議素食者，多食用天然蔬果及傳統豆製品，適量食用素食加工製品，如：素魚、素雞、素肉羹…等等，選擇多樣化的食材種類，以達均衡飲食。