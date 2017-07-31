美國批評：安理會所開的北韓會議「毫無價值」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）本(7)月31日，日本首相安倍晉三表示，他曾與美國總統川普聯繫，雙方皆認為有必要對北韓上週五(28日)的導彈測試採取更多行動。

《BBC》報導，美國駐聯合國大使Nikki Haley在聲明中表示，北韓已經受到許多安理會決議案的限制，但仍為所欲為、不受懲罰，她說，「即使再有另一個安理會決議案，若無法有效對其施加國際壓力，同樣失去價值。」

Haley補充道，「這是最糟的情況，因為這對北韓獨裁者傳達出一個訊息，意即國際社會不敢、也不願認真地挑戰他。」

她呼籲北京當局盡快控制住北韓，Haley說，「中國必須決定他是否願意踏出最後一步，談判的機會已經結束。」

上週五(28日)深夜，北韓進行了第二次洲際彈道飛彈(ICBM)的測試，上升高度達3,700公里，從發射地點飛行了1,000多公里，宣稱這枚飛彈射程能涵蓋整個美國。

面對這樣的威脅，美國近日重啟它在朝鮮半島設置的薩德導彈防禦系統(Thaad)，以期能在戰爭或衝突中就近攔截北韓發射的所有飛彈。

30日美軍宣稱薩德系統在阿拉斯加的設備測試已成功擊中太平洋上的美軍空軍發射器；此外，美國B1轟炸機也在朝鮮半島上與日韓進行聯合演習。

近日川普再度批評中國在此事上做得不夠，無法阻止平壤的武器計畫，另一方面卻仍持續與美國進行高達上千億美元的商業貿易。

川普在Twitter上表明他對中國非常失望，他不會再允許中國對北韓無所作為；但中國顧問兼前外交官的Victor Gao說川普的行為根本毫無幫助，認為美國只是個「被寵壞的孩子」。