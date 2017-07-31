陸委會提醒 台灣人民不得領用中國護照

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）陸委會30日表示，兩岸人民關係條例第9條之1規定，台灣人民不得領用中國護照，如違反規定將喪失台灣地區人民身分及相關權益。



陸委會提醒，依兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任中國黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體的職務或為其成員。如違反規定，視身分為公務員或一般人民，將有刑事責任或行政罰鍰。



陸委會30日發出新聞稿，針對港媒「超訊」28日發表「習近平任內要解決台灣問題」一文，提及有對岸學者建議籌組「台灣特區委員會」及試行「台灣特區護照」，作出以上宣示。



陸委會強調，中華民國是主權國家，這是無可爭辯的事實。有關媒體報導的謬誤倡議，顯示中國內部對台「寧左勿右」的氛圍存在嚴重風險；部分人士藉由倡議將台灣矮化、屈辱化的對立思維與挑釁作法，試圖激化雙方衝突，我方絕不會接受，也正告中共當局注意此一潛在危機。



陸委會表示，近期中國一味採取脅迫打壓的負面作為，已傷害台灣人民感情，完全無助兩岸關係發展。



陸委會呼籲，對岸面對當前情勢的複雜敏感，應冷靜耐心思考、採取正面善意舉措，並正視台灣2300萬人民對捍衛國家主權尊嚴及民主制度的堅定信念。



陸委會也強調，此刻唯有接受台灣一再提議的「務實溝通對話」，才是真正化解分歧及促進兩岸良性發展的正途。