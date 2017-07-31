「不羈的視野陶藝特展」稀世經典陶作來臺展出

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北報導）陶藝是人類工藝史裡相當早應用發展的工藝材料之一，既是生活中最常使用的食飲之器，也是刻劃族群圖騰和記錄歷史發展的載體，甚至是技術革命與抒情感懷的創作結晶。

享譽世人的畫家畢卡索(Pablo Picasso)、曼菲多波西(Manfredo Borsi)與漢斯哈同(Hans Hartung)三位藝術家畫作，是世界知名博物館競相購藏的對象，卻鮮少有機會看到他們遺留於世的陶藝創作，工藝中心特別向摩洛哥蒙地卡羅藝術中心及漢斯哈同基金會商借58件稀世精彩的典藏陶作品來臺展出，讓大家能從「陶藝」的角度來親炙大師之作。

這次展出的畢卡索33件作品是1949 至 1969 年的精心創作，他擅用材質刻畫輪廓，並在陶瓶上創作各種臉孔、動物形體，還有一系列圓盤用細針刻畫之神來一筆的構圖，亦或運用浮雕、凹陷效果來重現臉的動感及背光下的鬥牛士與公牛互動，饒富趣味。而國人較不熟知的漢斯哈同，一直以巨幅的抽象畫作享譽歐美畫壇，64歲才開始創作第一件陶作品，就如同是在石板上書寫一般，刻畫的痕跡或深或淺，筆觸帶有書法的味道，畫面上時而出現垂直正交的線條，時而又是流暢的曲線，卻可以毫無扞格地協調存在，維持個人一致的風格。曼菲多波西則擅長在圓形立體瓶身上敘說故事，飾有浮雕身影，整個瓶身似乎就是女人的軀體，層層釉彩交疊相融，在環視一圈後，可以感受到他富含詩意的創作故事。

展覽同時邀請人生有三分之一時間在世界各地旅遊探險的藝術家吳炫三共同展出，不同以往大家對其巨型史詩般的大型雕塑印象，本次將展出帶有「臭火燒」的陶藝創作，本系列作品有藝術家追本溯源的童年記憶、揉雜著非洲與南洋部族探險的靈感，也是濃縮生命體悟的器型表現。中生代藝術家池上鳳珠女士同樣有著冒險性格，作品線條在每一個瞬間都產生無窮變化，其中型的陶瓶繪製擴大延伸到與人一般高的陶瓷創作，又結合了數位投影的裝置概念，充滿企圖心又蘊藏無限的細膩。近年兩位藝術家來回於臺北和巴黎之間奔波，展覽邀約不斷，此次極其有幸邀請到兩位陶瓷新作59組共同展出。

本展將於7月28日至11月24日期間在工藝中心臺北當代工藝設計分館4樓展出，民眾可免費入場參觀。民眾自臺北分館入口前廣場，即可看到藝術家吳炫三高達6米的倒衝猛牛裝置藝術熱切迎接，而廣場平台上設有一隻三角錐型的雞高昂獨立，不管您自哪個方向前來本館參觀，展覽將以「立體」的角度為您開啟風格大師創作的不羈之旅。