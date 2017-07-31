書街榮景不再 黃開禮：世上沒有千年的老闆

「世上沒有千年的老闆。」這句話，是某天我的東家跟人聊天時說的，記得當天我難得沒有出外奔忙，正留在公司看送印前的書稿校樣，旁邊會客室傳來東家與友人的閒話家常，忽然這一句話清晰的跳進我耳裡，彷彿刻意對我放送，當下給我觸電般的震撼。不知為何，一句普通的話語，對我卻是大啟示，我甚至將它當成日後經營事業的座右銘，時時警醒著我不可自滿、自傲。

當年有名有號的書店門市，主要賣自己的書。到了一九八○年代之後，出版與門市開始分道，出版社大都由文人、學者主持，門市則以連鎖規模呈現，書類愈來愈多元，印製也更精美，出版業不再只標榜文化，而講究設計、成本與管理，並著重在議題、編輯、包裝與行銷。這不同世代的思維，馬上就要衝擊重慶南路原有的生態。

這年，一九九六年三月，臺北捷運首條木柵線通車，交通動線開始改變了人流動線。回想日治時期，交通動線的改變使得重慶南路繁榮一時：日本人當年拆除城牆、重新規畫道路，增加貨運、客運流量，密集提升火車往來班次，促成臺北車站交通人口流往重慶南路，也造就書街八十年(一九一五年至一九九五年)的盛況。

如今，捷運造成交通動線的改變，卻帶走重慶南路的人潮。雖然一九九七年三月完成的淡水線通到臺北車站，但臺北車站是個大轉運中心，經由它可以到達大臺北的任何地方，人們不一定要在這裡下車。重慶南路人潮逐漸減少，後來網路世界興起，實體店面的銷售管道漸漸式微，終於加速啟動了書店的關店潮。

當然，讀者不再到重慶南路逛街，還有其他因素。新興的連鎖書店書類規畫有致、櫃位設計新穎、冷氣空調舒適、光線照明、動線效果良好；一般舊式書店門市不僅空間凌亂、書櫃陳舊、照明幽暗，也不敵連鎖書店一網打盡通吃的大規模進書與效能管理。讀者買書的行為從「需要」演變至受到誘因而購買，出版社提供的產品也開始因應市場需求，以業務為經營導向。過去書店是被動角色，現在連鎖書店完全突破因循，以行銷策略與創意和出版社談降價或折扣，成為全方位的文化百貨賣場。總之，重慶南路的書街榮景不再，印證了我心底鑄刻的「世上沒有千年的老闆」這句座右銘。千禧年之後，書街改頭換

面，取而代之的是餐廳、珠寶、服飾、旅館，我坦然面對這命運的逆轉，畢竟世代一定會交替，是我放手的時刻了。

本文節錄：【書街舊事：從府前街、本町通到重慶南路】一書