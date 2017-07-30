〈財經主筆室〉Model3電動車與星巴克咖啡到底賣什麼？決定了它的價格

全球矚目的特斯拉電動車Model3在今年7月28日正式開始交車，當初還沒有看過和試駕過真車，只靠一場發布會，就有超過50萬人交付1000美元定金下單預定，去年3月開放預訂後僅僅36個小時之內，就瘋狂賣出25萬輛，Model3不是特斯拉最好的產品，卻無疑會是最暢銷的一款，因為它「親民的價格」。與過去動軋7、8萬美金的高階車種相比，不到4萬美金就可以買到一部「全自動駕駛」的電動車，且性能並不輸傳統轎車，讓不少家庭也趨之若鶩。

有趣的是，特斯拉總裁馬斯克似乎「吃了誠實豆沙包」般，在交付新車前的一場記者會上向投資人示警「目前股價比公司應得的還高」，還有「市場預期有時會失控」，今年來特斯拉一度上漲近五成，自2010年6月上市以來，特斯拉的市值在將近7年的時間裡增長幅度超過1600%，市值甚至已經超過寶馬、福特、通用等傳統汽車巨頭。在誠實總裁示警後當天股價一度重挫逾4%。

本周還有個重要新聞，即國內的統一集團旗下統一與統一超賣掉金雞母上海星巴克給美國母公司賺334億元，同時買回台灣星巴克的股權。但是令人咋舌的是，上海星巴克總共1300餘個據點一年可以賺創造200億元的營收、41餘億元的獲利，每股盈餘高達10元以上，有網友直言，若拿到台股市場來交易，股價能有多高？ 而且就算今年星巴克開始漲價，市面上多的是一杯5、60元平價咖啡，但許多民眾還是「戒不掉」 去星巴克「坐一下」的習慣。

無論是特斯拉Model3還是星巴克，或是當初蘋果和谷歌的崛起等，投資人願意給予它們較高的本益比，允許它們股價一山還有一山高，到現在高不可攀的天價，都不是因為它們的商品本身，而是它們為人類生活帶來改變或是新的生活方式誕生。這也就是最近台積電（2330）董事長張忠謀所講的「商品的附加價值」與「新的商業模式」創新。

從超級跑車Roadster，到高端轎車Model S，到豪華SUV ​​Model X，再到如今的入門級轎車Model 3，在馬斯克的心中，特斯拉絕不只是一家電動車公司，更提供全球唯一的垂直一體化新能源生活方式，除下游電動車外，特斯拉去年更斥資28億美元收購家用太陽能公司Solarcity，將成為未來新能源生態的上游，再用人工智慧AI串起這整個生態平台。因此投資人在估算一家公司的價值，除了看它生產供應的商品或是服務本身之外，還要更重視其附加價值有多少，若能為人類生活帶來正向改變力量，並擁有經濟效益，那麼死死緊抱也不要放。只是張忠謀也說了「創新是可遇不可求」，正因為稀有性讓人家願意付出更高的價格來擁有，自然高市值與高本益比也就如影隨行了。